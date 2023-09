Rui Forte. “Sou português, mas espero ganhar à seleção portuguesa”

O treinador de guarda-redes dos “Leões Vermelhos” garante que todos vão dar tudo para vencer Portugal, esta segunda-feira no Algarve, no jogo de qualificação para o Euro’2024. Nesta partida, o coração português “fica de lado”.

O português Rui Forte é o treinador de guarda-redes da seleção nacional de futebol do Luxemburgo. © Créditos: D.R.

O estádio do Algarve vai estar lotado no jogo Portugal-Luxemburgo, segunda-feira, dia 11 setembro, pelas 19h45.

Rui Forte, treinador dos guarda-redes da seleção de futebol do Grão-Ducado sabe disso, mas já conhece a força da torcida portuguesa naquele campo, que também esgotou, em outubro de 2021, quando os “Leões Vermelhos” ali defrontaram a seleção das quinas no jogo de apuramento para o Mundial do Qatar.

Na altura, Portugal venceu 5-0 o conjunto do Grão-Ducado, mas isso é passado, e não interessa nada para o jogo da próxima segunda-feira.

Como para trás também fica o resultado da primeira volta no apuramento para 2024 no jogo Luxemburgo-Portugal, onde a goleada também foi portuguesa (6-0).

A última vez (e também a única) que os “Leões Vermelhos” venceram a seleção portuguesa foi em 1961, por 4-2, na estreia de Eusébio (assinalada com um golo) pela seleção das quinas, então orientada por outro goleador temível, Fernando Peyroteo, no Stade do Luxemburgo. Rui Forte, de 44 anos, ainda nem tinha nascido.

"Jogo a jogo"

De regresso à atualidade, não se olha para trás e trilha-se o caminho “jogo a jogo”.

No jogo com Portugal e vamos dar tudo por tudo, fazer o nosso melhor para concretizar o sonho de vencer Rui Forte Treinador de guarda-redes da seleção do Luxemburgo

“Até agora, nesta fase da qualificação, as coisas têm-nos corrido bem, só perdemos contra Portugal. A nossa tática é pensar jogo a jogo e continuar sempre na luta pelos melhores resultados para ver com o que nos é possível sonhar”, vinca Rui Forte, que desde 2020 treina os guarda-redes da principal seleção de futebol do Luxemburgo.

A vitória em casa por 3-1 à Islândia, mais a de Portugal contra a Eslováquia por 1-0, na sexta-feira, coloca atualmente o Luxemburgo em igualdade pontual com o segundo classificado neste Grupo J, a seleção eslovaca. E manter esta posição é o objetivo.

“A concentração e empenho são totais para o jogo com Portugal e vamos dar tudo por tudo, fazer o nosso melhor para concretizar o sonho de vencer. Ganhar é o nosso foco”.

"A nossa tática é pensar jogo a jogo e continuar sempre na luta pelos melhores resultados", diz Rui Forte. © Créditos: D.R.

Coração calado

O cartão amarelo mostrado a Cristiano Ronaldo, no confronto contra a Eslováquia, deixa o capitão fora dos relvados no jogo com o Luxemburgo. Mas, mesmo sem o goleador "imprevisível" como o classifica Rui Forte, os "Leões Vermelhos" não ficam menos alerta.

“A preparação é sempre a máxima para qualquer jogo. A ausência Cristiano Ronaldo, em nada muda o nosso foco, nem de forma alguma nos deixa mais descansados”, assume.

Rui Forte integra a equipa técnica da seleção luxemburguesa e vai defrontar o seu país natal. Para que lado balança o seu coração?

Sou português e jogar contra o país onde nasci é sempre especial. Rui Forte

“Sou português e jogar contra o país onde nasci é sempre especial. O meu coração é português, sim, mas também é luxemburguês, um país que me acolheu muito bem e abriu muitas portas. Quando jogamos contra Portugal o coração fica completamente de lado, somos profissionais e damos o nosso melhor pela nossa seleção luxemburguesa”, vinca este treinador. E acrescenta: “Para mim é um orgulho representar a seleção luxemburguesa e o Luxemburgo e dou sempre o máximo nesta minha posição. Sou português mas agora espero ganhar a Portugal.”

"Quando jogamos contra Portugal o coração fica de lado, somos profissionais e damos o nosso melhor pela seleção luxemburguesa", vinca. © Créditos: D.R.

Jogo "marcante"

A objetividade de Rui Forte é semelhante àquela que levou para campo, há muitos anos, quando um dia jogou contra o seu próprio pai. A partida era entre os juniores de Gil Vicente, onde despontava Rui Forte à baliza, e a equipa das antigas glórias do clube de Barcelos, onde se apresentava o seu pai, também ele guarda-redes. Era um jogo de apresentação das novas promessas gilistas e a mistura de sentimentos estava presente no pai e no filho.

“Mas tanto eu como o meu pai queríamos ganhar o jogo”, lembra a sorrir. “Foi um dos jogos mais marcantes da minha vida. Além de ser meu pai, também era o meu ídolo. No final, empatámos 0-0 e nenhum de nós sofreu golos”. Resultado perfeito para aquela partida.

Domingo, os “Leões Vermelhos” viajam para Portugal, treinando já no relvado do Algarve, onde segunda-feira à noite voltam a jogar contra a seleção das quinas perante uma casa cheia. Portugal tem feito um percurso imaculado, cinco jogos, cinco vitórias e 15 golos, sem nenhum sofrido.

Também o Luxemburgo, com a vitória de sexta-feira intensifica o sonho do apuramento para o Europeu 2024, um feito inédito. Rui Forte espera trazer a vitória para o Luxemburgo, na segunda-feira.