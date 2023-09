Ronaldo. "Liga portuguesa é tratada como um circo"

Share this with email

O avançado do Al Nassr falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que está a preparar o duelo de sexta-feira com a Eslováquia, de apuramento para o Euro2024.

“Eu achava que Portugal podia entrar no top 4, top 5 das melhores ligas. Mas, assim não vai lá. Não digo nunca, mas vai ser difícil. Por exemplo, neste momento, a liga árabe é melhor do que a liga portuguesa. Não tem tanto barulho e a qualidade dos jogadores é maior. Aqui, a liga (portuguesa) está a ser tratada um pouco como um circo”, afirmou Cristiano Ronaldo.

“Polémicas há em todos os campeonatos, mas em Portugal há muita. Isso é mau, muito mau. Espero que isso possa ser retificado o mais rápido possível. Fala-se muito pouco de futebol. Leio um jornal e as primeiras três noticias são polémicas fora de futebol. O mais importante é uma má noticia. Todos opinam sobre futebol”, frisou.

Sobre a ida, esta época, de vários jogadores de renome para a Arábia Saudita, Ronaldo mostrou-se orgulhoso por ter sido o “pioneiro” e lembrou que, no início, todos o apontavam com um “maluquinho” por ter tomado a decisão de assinar pelo Al Nassr.

“Toda gente pensava que era maluquinho. Pois, o maluquinho já não é tão maluquinho agora. Agora, já é normal jogar na liga árabe. Eu sabia que isto ia acontecer e fico contente por estar a ajudar a mudar uma cultura. Quero que a liga árabe continue a evoluir nos próximos anos para ser liga top”, confessou o jogador de 38 anos.

Apesar de estarem a atuar em continentes diferentes, Ronaldo abordou a sua rivalidade com o argentino Lionel Messi (agora no Estados Unidos) nas últimas duas décadas e considerou que ambos mudaram a “história do futebol” durante esse período.

“Mudámos a história e continuamos a mudar. Somos respeitados em todo o mundo. Cada um faz o seu caminho. Ele está bem nos Estados Unidos, eu tenho as coisas bem na Arábia Saudita. Não posso dizer que somos amigos, nunca jantei com ele. Mas respeitamo-nos mutuamente”, referiu.

Esta temporada, Ronaldo leva 12 golos em 11 jogos pelo Al Nassr e já marcou cinco em quatro encontros de Portugal na fase de apuramento para o próximo Europeu, que vai decorrer em 2024 na Alemanha.