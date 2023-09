Portuguesa marca pontos no futebol feminino luxemburguês

Jéssica Carmo faz a previsão do campeonato de Dames Ligue 1 2023/24. Futebol feminino luxemburguês está de regresso este fim de semana.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A jogadora portuguesa faz o prognóstico para os dois primeiros compromissos do ENT Differdange/Luna I na nova época do futebol feminino no Grão-Ducado.

Em declarações ao Contacto, a futebolista acredita que o seu clube é capaz de fazer uma temporada mais regular.

“Entramos na segunda época na 1a divisão e acredito que estamos mais competitivas e com um balneário muito unido. Defrontamos hoje o todo poderoso Junglinster e acredito que vamos disputar o jogo olhos nos olhos.”, sublinha.

A avançada decidiu vir para o Luxemburgo por questões pessoais e financeiras, mas acredita que irá regressar à 1a divisão portuguesa no futuro, “com o meu namorado decidi ter uma experiencia de vida fora de Portugal e aqui percebi que podia continuar a minha carreira futebolística. Qualquer jogadora que venha para cá tem de ter um plano, é fundamental encontrar um emprego”, acrescenta.

Jéssica Carmo também refere algumas diferenças entre o futebol da 1a divisão em Portugal e a realidade que encontrou no Grão-Ducado, “quando entrei para o primeiro jogo e vi só um árbitro foi muitíssimo estranho, mas aqui, é o normal”.

Jéssica Carmo © Créditos: Pedro Cunha

A diferença pode estar a nível federativo e respetivos apoios, “a implementação do VAR em todos os jogos da 1a divisão do futebol feminino, a partir de 2023/24 em Portugal, será parte da consolidação da nossa equipa nacional a nível internacional”, frisa.

Outro dos apoios fundamentais que muito recentemente foi instituído pela FPF (Federação Portuguesa de Futebol), como estratégia de desenvolvimento, foi triplicar os prémios para a Taça de Portugal feminina atribuindo 806 mil euros a repartir pelos clubes participantes. Assim, o vencedor da 20.ª edição da Taça feminina portuguesa vai arrecadar 82 mil euros.

O campeonato de Dames Ligue 1 arranca neste sábado dia 9 de setembro com os seguintes jogos:

· Jeunesse Junglinster vs ENT Differdange/Luna I (16h30)

· FC Mamer 32 I vs ENT Rosport/USBC (18h)

· Young Boys Diekirch I vs SC Ell I (19h)

· SC Bettembourg I vs ENT Wormeldange/Munsbach/CSG I (19h)

Já o Racing FC Union Luxembourg I vs Swift Hesperange foi adiado para o dia 18 de outubro, às 20h, devido ao jogo da passada quarta-feira (6/9/23) a contar para a 1ª eliminatória champions path da liga dos campeões feminina 2023/24.

O Racing, campeão luxemburguês em título, saiu derrotado por 6-1 frente ao PAOK da Grécia em Sankt Pölten (Áustria) sendo eliminado. Marta Estévez García marcou o golo de honra aos 69 minutos.

Na opinião de Jéssica Carmo, o Racing e Mamer são os principais candidatos ao título 2023/24.

Na próxima quarta-feira, dia 13 de setembro, o ENT Differdange/Luna recebe a Jeunesse Junglinster às 20h a contar para a ronda preliminar da Taça do Luxemburgo, “há 50% de probabilidades para cada equipa. Respeitamos o segundo recordista de títulos no Luxemburgo, mas queremos fazer a festa da taça”, concluiu.