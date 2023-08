Portugal-Luxemburgo vai ter estádio lotado no Algarve

Os bilhetes já estão quase esgotados. No Algarve, cerca de 30 mil adeptos vão assistir à partida entre as duas seleções para o Euro2024, a 11 setembro.

Cristiano Ronaldo na partida entre Luxemburgo e Portugal, no Stade do Luxembourg, em março. © Créditos: Lusa

Mais uma vez, o confronto entre as seleções de Portugal e do Luxemburgo, para a qualificação do Euro2024, vai ter estádio lotado.

Os bilhetes para o jogo entre a equipa das Quinas e os Leões vermelhos, que vai realizar-se no Estádio do Algarve, no dia 11 de setembro, às 19h45, já estão praticamente esgotados.

Neste estádio a sul de Portugal, com capacidade para 30.305 espetadores, a equipa lusa comandada por Roberto Martinez, com Cristiano Ronaldo como capitão, volta a defrontar os luxemburgueses de Luc Holtz, desta vez em terras lusas, às 19h45.

Portugal venceu Luxemburgo

No primeiro duelo, Portugal visitou o Luxemburgo e saiu do encontro vitorioso, após uma goleada por 6-0, no Stade de Luxembourg, a 26 de março. Num jogo de grandes emoções, Cristiano Ronaldo marcou dois golos, e João Félix, Bernardo Silva, Otávio e Rafael Leão também golearam a baliza da casa.

Recorde-se que esta partida, no Luxemburgo, contou com a presença das mais altas figuras do Estado português e luxemburguês, desde o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, ao Grão-Duque Henri, e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel, além de outros governantes de ambos os países.

Agora, neste regresso à competição para o apuramento para o campeonato da Europa, e antes do jogo com o Luxemburgo, Portugal vai defrontar a Eslováquia, em Bratislava, no dia 8 de setembro. Por seu turno, no mesmo dia e à mesma hora (19h45) o Luxemburgo recebe a Islândia. Portugal lidera o grupo H, com 12 pontos ganhos em quatro jogos.