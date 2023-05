Penúltima jornada da Liga BGL ainda com lugares de descida em jogo

Futebol

Todas as partidas estão agendadas para as 16h deste domingo.

O já campeão Hesperange, com 75 pontos, vai jogar em casa da Jeunesse. O Niederkorn visita o Mondorf e o F91 Dudelange recebe o Wiltz. O Niederkorn e o F91 Dudelange estão empatados no segundo lugar, com 66 pontos, mas já garantiram as duas vagas nas competições europeias.

No fundo da tabela, há cinco equipas que lutam por se manter na liga. O Hostert, que vai jogar em Differdange, é o último, com 18 pontos, mas matematicamente poderá ainda evitar a descida direta e disputar um dos dois jogos de playoff.

Logo acima, com mais um ponto, está o Käerjeng, que recebe o Rosport. Com 20 pontos está o Etzella, que vai receber o Strassen, enquanto o Mondercange, com 23, irá jogar contra o Titus Pétange.

A duas jornadas do fim, o Fola de Esch está acima da linha de despromoção, com 25 pontos, mas para escapar aos playoffs, terá de vencer o Racing e esperar que o Mondercange perca pontos.