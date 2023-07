Peanuts ou Nuggets, eis a questão

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nuggets, Denver. O nome acompanha-me desde miúdo nos anos 80, quando a NBA entra semanalmente pelas nossas casas com um programa de variedades cheio de efeitos cinematográficos, canções de embalar (‘you’re so beautiful’ de Joe Cocker, por exemplo) e as vozes incontornáveis da dupla João Coutinho / Carlos Barroca. Na altura, os Nuggets nem passam aos play-off, é uma equipa da classe média-baixa. É o tempo dos Lakers, depois Pistons, a seguir Bulls e ponto. Nunca mais vejo o programa.

O interesse pela NBA, esse, é maiúsculo. Sempre. Porque é um desporto à parte. E esboço um sorriso enorme, daqueles xxl, quando leio San Antonio Spurs campeão, em 1999. Porque é o seu primeiro título em anos e anos de competição. Mais à frente, em 2006, o mesmo sorriso para Miami Heat. Pela mesma causa, o anel inédito. Seguem-se os Dallas Mavericks em 2011, os Cleveland Cavaliers em 2016, os Toronto Raptors em 2019 (uma equipa canadiana, caramba, é lindo, é o tal beautiful do Joe Cocker) e, agora, os Denver Nuggets.

Chama-se a isto competitividade. Isto é, ninguém é favorito e, ao mesmo tempo, todos o são. Nada está assegurado, o espectáculo é mesmo uma incógnita. E; atenção, a palavra espectáculo está bem empregue, porque a NBA, insistimos, é um mundo à parte. E mágico. Onde tudo pode acontecer. E acontece. Claro, há equipas grandes, sempre grandes, enormes, sempre enormes, gigantes, sempre gigantes, como Boston Celtics ou Los Angeles Lakers. E então? Nem sempre essas duas cumprem o seu desígnio e desiludem os seus adeptos, às vezes até antes dos play-off.

Vem isto a propósito do arranque da pré-época dos clubes portugueses e da minha desanimada contagem decrescente para o arranque da 1.ª divisão, previsto para daqui a um mês, mais coisa menos coisa. E porquê desanimada? Fácil. À partida, o campeão sai invariavelmente de duas cidades (é assim desde sempre, desde 1934-35). Pior, digo eu para os meus botões, o campeão sai invariavelmente de dois clubes. Nos últimos 50 anos, desde a revolução em 1974, só Sporting (Lisboa) e Boavista (Porto) driblam a superioridade incontestável de Benfica (Lisboa) e FC Porto. O Boavista ganha o tal título em 2001, cortesia Jaime Pacheco com os golos decisivos de Martelinho, entre outros ilustres goleadores, como é lógico, e o Sporting festeja cinco vezes. Não façam confusão: em 49 anos de 1.ª divisão, o Sporting ganha cinco. Vou repetir: c-i-n-c-o. Vou enumerar: 1980, 1982, 2000, 2002 e 2021. É pouco, pouquíssimo.

Dessas cinco vezes, o Sporting só parte como candidato ao bi uma única vez, em 2000-01, porque chegam quatro titulares da selecção portuguesa entre Paulo Bento, Dimas, Sá Pinto e João Vieira Pinto para entrar num plantel já com Schmeichel, Acosta, Pedro Barbosa, André Cruz, Iordanov e sei lá quem mais. Também é verdade, saem Duscher e Vidigal. O meio parte-se e o Sporting navega na maionese. Como (quase) sempre. É por isso que o título de campeão em 2021 é uma obra de excelência por Rúben Amorim com uma equipa sem nomes fascinantes como aqueles a quem os adeptos sportinguistas se habituam ao longo dos tempos, como Manuel Fernandes, Oliveira, Jordão, Meszaros, Balakov, Figo, Valckx.

Também é verdade, e convém sempre realçar, os outros também jogam. E essa época 2000-01 é a da consagração do Boavista para alegria dos mais ousados. Que, infelizmente, ocupa uma fatia mínima dos adeptos em Portugal, excessivamente preocupados com o seu quintal e miseravelmente decididos a cantar músicas de escárnio e maldizer sobre os rivais, sejam arqui ou não.

O Sporting 2023-24 é ainda um projecto. À hora deste texto, o Rúben Amorim continua à espera do tal avançado sueco da 2.ª divisão inglesa, um folhetim com quase um mês. Ou mais, já nem sei. E o Braga, ilustre terceiro classificado da época anterior? É sem dúvida o quarto grande dos últimos 15 anos do futebol português, com as conquistas da Taça da Liga e da Taça de Portugal mais a ida à final da Liga Europa, mas falta-lhe um bocadinho assim. Ainda. E é pena. Mas quem sabe?! Ao Boavista 2000-01 também se diz isso, falta isto, falta aquilo, e depois é peanuts – ou, neste caso, nuggets – com o título assegurado a uma jornada do fim.

Sobram os de sempre. E se o Forto está comprometido a mais de infinitos por cento em tudo e mais alguma coisa, entre treinador, jogadores e adeptos, a verdade é que o Benfica ocupa a pole position na fórmula dos favoritos. E é um lugar conquistado pelo estatuto de campeão em título, por gestão desportiva no último mês (Kokçu, Di María e Jurásek) e por inteligência emocional do treinador alemão Roger Schmidt. É um hat-trick emocional, e nada factual.

Ler mais:Berlusconi falava a linguagem do futebol

Ou seja, a época vai começar e nada disso interessa. O estatuto não joga por si só, os reforços idem idem, a inteligência emocional aspas aspas. Sobre o último ponto, é crucial entender o que falha no planeamento táctico e também técnico de Schmidt nos quatro jogos vs. FC Porto e Sporting em 2022-23. Ao todo, só uma vitória (e a jogar com mais um durante 70 minutos, no Dragão). Por outro lado, só uma derrota. Seja como for, cinco pontos em 12 possíveis. É pouco. E menos é quando se percebe o lado lunar do Benfica nesses jogos de intensidade máxima, em que Schmidt é ultrapassado pela sagacidade de Conceição e Amorim. No clássico da Luz, é flagrante a ausência de ideias para combater o estilo portista. Nos dois dérbis, o que lhe vale para chegar ao 2:2 é a qualidade do plantel, a resiliência de alguns artistas de qualidade acima da média e a inferioridade física / psicológica do Sporting.

Faltam dez meses para a 1.ª divisão acabar. É muito, verdade. Mas há uma certeza: esqueçam os Denver Nuggets à portuguesa.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)