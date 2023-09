Os maus da fita

Share this with email

O começo é desastroso. Falamos do futebol português, versão 2023-24. Alinham-se equipas, jogadores, treinadores, dirigentes, presidentes, árbitros e adeptos. O objectivo é só um, a consagração. O sonho comanda a vida. Como sempre, a movida é interessante. Por norma, pedem-se nove meses de gestação entre Agosto e Maio com incerteza nos resultados, golos do arco da velha, jogatanas imperdíveis e espectáculos memoráveis.

Qual quê, nada disso. Ainda vamos em Setembro, nem um mês de acérrima competição, e a polémica está de braço dado com muitos dos intervenientes acima citados. Ora por carolice, ora por burrice, ora por incompetência, o campeonato está cheio de maus da fita. Desde o topo da hierarquia, na Liga, até ao simples apanha-bolas, desaparecido em combate quando mais lhe convém (a ele, fervoroso adepto da equipa da casa em vantagem)

Já não bastava o futebol da última geração ser defeituoso por burocrático e previsível, em que todos sabem como os outros jogam, mas esquecem-se de jogar o que sabem, como agora temos de conviver com isto da massa (pouco) encefálica dos complicados e complicadinhos. Ou é a linha do fora de jogo mal feita ou é o penálti mal assinalado ou é o VAR mal aplicado. A palavra chave é sempre a mesma: mal. O mal está dentro de nós. O mal é a essência do futebol. Melhor dito, o futebol está cheio de maus da fita.

E isso lembra-me os filmes de Hollywood. Que grande u-turn, hein?! Do futebol português para Hollywood. Se virmos bem, mesmo bem, até nem é um grande twist. Porque o futebol nacional é um filme de terror, série z. E os actores nem precisam de claquetes para o ‘luz, câmara, acção’. É sempre a abrir, sem guião nem realizador. A produção é auto sustentável, tal a quantidade dos artistas.

Quando os estúdios abrem as portas e ganham o prestígio acumulado até hoje, os seus filmes retratam um vilão em específico: os árabes. Mesmo antes do famoso “The Sheik” (1921), com o popular actor Rodolfo Valentino, a figura árabe é interpretada vezes sem conta com requintes de escárnio e maldizer. Até (e sobretudo) de malvadez.

Aliás, um livro do professor norte-americano Jack Shaheen reflete isso mesmo com a análise de mil filmes em que cerca de 25% incluem a figura do árabe – e só um é capaz de não denegrir a sua imagem. À excepção deste, é um desfile de árabes cruéis, machistas, idiotas ou fanáticos numa sociedade em que as suas mulheres são vistas como objectos sexuais. Em qualquer filme, dos inofensivos desenhos animados às super-produções.

A polémica do “The Sheik” já faz parte do passado no momento em que Hollywood atira-se aos chineses. Quando a MGM lança “A Máscara de Fu Manchu” (1932), a embaixada da China nos EUA dá um chega-para-lá com a apresentação de um protesto pelo formato demasiado agressivo do personagem principal (Fu Manchu, interpretado por Boris Karloff). Incidentes diplomáticos como este é como os chapéus do Vasco Santana na Canção de Lisboa (1933): há muitos.

Como tal, e porque a China é um mercado indispensável para Hollywood, atinge-se o caricato em “Amanhecer Violento”. O de 2012, e não o original de 1984. Neste, os maus da fita são chineses. Naquele, já são norte-coreanos. Um pormenor de produção muito kitsch, está bom de ver. E os russos? Aahhh, os russos. Os da CCCP, os da Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik, os da...

Há-os aos montes. Até lutadores de boxe, como Ivan Drago no “Rocky IV” (1985). Ivan Drago. A piada dos vilões russos tem a ver com a musicalidade dos seus nomes. Ivan Drago. Diga-o sem medos, alto e bom som. Ivan Drago. Agora a plenos pulmões. Rosa Klebb. Quê? É a primeira má da fita na série infindável de James Bond: “Da Rússia com amor” (1963). Que delícia. Rosa, nome delicado. Klebb, apelido de dona de casa de segunda categoria com uma .25 Beretta 418 à mão de semear e uns sapatos biqueira d’aço ali mesmo ao pé. De onde esta veio há mais. Muito mais. Música maestro.

General Grubozaboyschikov, Anna Amasova, Natalya Simonova, Arkady Ourumov, Kseniya Onatopp, General Orlov, Valentin Zhukovsky, General Gogol, General Pushkin. Calma, também há outras patentes. Como o Sargento Kushin no “Rambo II” (1985). Com tanto poder maléfico à escolha, não é de estranhar que Batu Khasikov, membro da comissão de cultura da Assembleia da Rússia, tenha anunciado um boicote a “todos os filmes nos quais as referências à Rússia fossem negativas ou exibidas de maneira primária deveriam ter exibição proibida nos cinemas do país.”

‘Inda pá, é caso para tanto? Talvez não. Com a situação geopolítica mais complexa e baralhada que nunca, os maiores vilões do cinema já não têm uma nacionalidade nem rosto. Daí que “Avatar” (2009) tenha sido o filme com mais retorno financeiro de sempre. Ahhhh pois é, mafriend. O maior vilão do século XXI é aquele que desrespeita o meio ambiente. ‘Tou-te a dizer, tu abre-me esses olhos. Para Hollywood encontrar um novo super-mau-da-fita, das duas uma: ou reinventa uma nacionalidade ou compra uma Moulinex para fazer um (Félix Cortez), dois (Bucho), três (Ramon Salazar) et voilà, habemus Joaquim de Almeida.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico)