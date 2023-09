Os Leões Vermelhos estão a brilhar

Depois de vencer a Islândia por três golos a um no estádio do Luxemburgo, na sexta-feira, a seleção nacional chegou a meio da fase de qualificação com um fantástico registo de 10 pontos em 15.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O facto de um jogo não ter um tema óbvio não significa que seja desprovido de interesse. Vimos muitas coisas nesta sexta-feira no estádio do Luxembourg. Algumas boas, outras menos boas de ambos os lados, mas nunca houve um momento de tédio.

Com as costas contra a parede, a Islândia precisava de começar o jogo para ter alguma esperança de se qualificar. Essa era, sem dúvida, a oportunidade dos Red Lions, que aproveitaram logo aos sete minutos, quando o guarda-redes Runar Runarsson recebeu um passe de Leandro Barreiro. O profissional do Mainz foi derrubado e a intervenção do vídeo permitiu ao Luxemburgo ganhar uma grande penalidade. Maxime Chanot converteu-o com um remate cruzado a escassos milímetros do guarda-redes (1-0, 9º).

Islândia joga com fogo

A equipa de Luc Holtz não podia ter desejado um melhor começo. A defesa da equipa da casa jogou a todo o gás, procurando sistematicamente um ressalto limpo nos seus pés, mas a Islândia não aproveitou. O Grão-Ducado teve as melhores oportunidades, com Marvin Martins a rematar para a baliza (24), antes de Alessio Curci aproveitar um desvio de cabeça de Marvin Martins para correr sozinho em direção à baliza, mas o guarda-redes venceu o duelo.

© Créditos: Ben Majerus

O avançado Francs Borains (D2 belga) fez uso da sua velocidade e voltou a enganar a retaguarda visitante aos 39 minutos para ganhar um excelente livre, que não deu em nada. O Luxemburgo voltou a reclamar uma segunda grande penalidade devido a um toque de mão de Kolbeinn Finnsson em frente a Mathias Olesen, mas o árbitro georgiano não se mexeu.

A Islândia pressionou nos últimos cinco minutos da primeira parte. Mas sem sucesso. Não esteve muito melhor na segunda parte, quando tentou assumir o controlo, mas sem grande genialidade.

Ler mais:

Holtz: "O nosso objetivo é o segundo lugar"

Borges desbloqueia o jogo

O Luxemburgo teve o bom senso de se recostar durante uns bons vinte minutos antes de voltar a colocar o nariz na frente. E que forma de o fazer! Yvandro Borges, que há alguns minutos estava à espera de uma oportunidade, recebeu uma bola de Sinani. O extremo do Mönchengladbach apareceu sozinho em frente ao guarda-redes, que rematou em arco (2-0, 70').

Este artigo foi originalmente publicado em www.virgule.lu.