O produto da 1.ª divisão está estragado

Adeus Brasil. Adeus França. Adeus Inglaterra. É a realidade, nua e crua. E triste, muito triste. É uma realidade triste. Pela primeira vez em anos e anos, a 1.ª divisão portuguesa não passa nesses três países. Quer isto dizer, não há um canal televisivo que tenha desembolsado uns trocos. E não é bem ‘não desembolsar’, é mais ‘não ter vontade de desembolsar’ porque o campeonato português é pobre de corpo e alma.

Insistimos, é uma realidade triste. E nem é uma novidade por aí além. A 1.ª divisão é um ecossistema muito próprio. Como qualquer outro (ecossistema). O problema é a quantidade de vícios defeituosos. Num braço-de-ferro entre o bem e o mal, entre qualidades e defeitos, o mal é vencedor por larga margem. Basta começar a falar da regularidade abaixo da média de todos os actores, sejam principais, secundários e até extras. Para tal, é recuar ao jogo da última supertaça entre Benfica e FC Porto. Cabe na cabeça de alguém a expulsão de treinador e capitão da mesma equipa? E em cinco minutos?

O pai e o filho varão abandonam a família, e agora? É o fungagá da bicharada. Primeiro é Pepe, com uma joelhada sem bola na coxa de Jurásek e seguida do strip-tease para mostrar a camisola do FC Porto aos adeptos do Benfica. Depois é Conceição, com uns protestos da sua marca aos quais acrescenta o famoso ‘não saio’ e obriga a cinco minutos de comédia negra com o árbitro Luís Godinho. A situação é duplamente caricata. E nem é daqueles episódios à Coca-Cola do ‘primeiro estranha-se, depois entranha-se’. Vamos lá ver, não é para mim. Para o futebol português, é. E esse é um dos cancros. Ninguém quer acompanhar esse freak show nem as infinitas repetições, muito menos os slow motions.

Como se isso fosse pouco, o comunicado dos castigos aplicados aos prevaricadores é um hino ao desatino. Pepe, dois jogos. Conceição, dois jogos. Baaaaaaah, vergonha alheia. No caso de Conceição, lembro-me sempre do exemplo de Carlos Carvalhal como treinador em Inglaterra: o primeiro vermelho, três mil euros; o segundo, nove mil – em caso de terceiro, 27. Lá, a conta das multas faz-se vezes três. Em Portugal, é mais bolos. Como em tudo, aliás.

E mais, e mais? Exemplos há muitos. Como os chapéus do Vasco Santana na ‘Canção de Lisboa’. Aqui vai um: os responsáveis da Liga anunciam com pompa e circunstância a diminuição de actividade à segunda-feira e o aumento de jogos à hora do almoço, estilo 12 e 45. As promessas voam com o vento e o horário das 12 e 45 só é preenchido duas vezes, em 2021 (Arouca vs. Estoril) e em 2023 (Gil Vicente vs. Casa Pia)

Adiante, bola para a frente. Ou não. Só há dois países atrás de nós em matéria de tempo útil de jogo. Ei-los, tchan tchan tchan tchaaaaaan, República Checa 50,2% e Grécia 50,9%. Portugal reúne uns insossos 51,9%. E aqui o uso do termo insosso tem razão de ser porque a 1.ª divisão portuguesa apresenta uma percentagem inenarrável de jogos com mais faltas que remates: 79,7%. Só para se entender a gravidade do assunto, 25,0% para Inglaterra, 40,5% para Alemanha, 42,2% para Itália, 49,5% para França. Pormenor (ainda mais desmoralizador): se afunilarmos a pesquisa para remates enquadrados, Portugal ultrapassa os 85%.

Já para não falar de temas recorrentes, como o da falta de cultura desportiva. A começar nos jogadores, também eles têm uma (larga) quota parte de culpa no processo. Tem alguma lógica apanhar uma pancada no joelho direito e agarrar-se ao olho esquerdo no chão, a contorcer-se de dores? Tem alguma lógica rodear o árbitro e matraquilhar uma série de vernáculos à capitão Haddock por um lançamento lateral? Zero, zero lógica. E, infelizmente, é o dia a dia no futebol de trazer por casa.

Se quisermos ir mais longe, faz sentido a comunicação social anunciar os árbitros da jornada como se fosse uma informação preciosa? Salta-me à memória o desabafo de Schmeichel em 1999, durante o primeiro ano no Sporting. ‘Vocês aqui estão sempre a falar dos árbitros, quem vai ser no próximo jogo, o que fez no passado, onde mora, onde trabalha, se tem filhos, se é casado. Vim de um país [Inglaterra] em que a nomeação dos árbitros não é notícia, simplesmente é um dado adquirido que vai haver alguém no campo à hora do nosso jogo, seja A, B ou C. Não compreendo os portugueses.’ Nem eu, Peter. Passam-se quase 25 anos e estamos na mesma como a lesma.

Por falar nisso, a lesma da 1.ª divisão é o ram ram dos campeões. Só há cinco em 89 anos de história. Cinco, entre Sporting, Porto, Boavista, Benfica e Belenenses (em desordem alfabética para não ferir susceptibilidades). Diz muito (quase tudo?) sobre Portugal. Também aqui a falta de cultura desportiva está enraizada. Até porque os últimos campeões a furar o bloqueio bipolar de Benfica e Porto geram críticas invejosas e insensatas. O Sporting 2021 de Rúben Amorim porque é em ano covid, sem adeptos nos estádios, e o Boavista 2001 de Jaime Pacheco porque é uma equipa dura, com muitos trauliteiros. Pois bem, o Sporting é campeão a duas jornadas do fim, e sem qualquer derrota. O Boavista é campeão a uma jornada do fim, com zero derrotas vs. Benfica, Porto e Sporting. Os factos são tramados e derrubam qualquer teoria da conspiração.

O produto da 1.ª divisão está estragado. Dizemos alguns de nós, atestam brasileiros, franceses e ingleses.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)