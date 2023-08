O dia em que o Benfica escapou a um ataque à bomba

Na manhã do dia 13 de setembro de 1989, o presidente do Derry City, Ian Doherty, recebeu um telefonema que o deixou de cabelos em pé. O clube, que meses antes conquistara o campeonato e as duas taças da Irlanda, ia receber nessa quarta-feira o Benfica na primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus. A cidade estava em festa com o regresso às competições da UEFA e a visita dos campeões de Portugal. Era o jogo mais importante da história do Derry City. A lotação estava esgotada e o encontro ia ser transmitido em direto pela RTÉ, a televisão pública irlandesa. Mas o telefonema caiu como um balde de água gelada. Oito horas antes do início do jogo, alguém encontrara um enorme engenho explosivo nas imediações do estádio de Brandywell. “Estava a tomar o pequeno-almoço e quando ouvi [o que me contaram ao telefone] quase espirrei o café sobre a mesa”, recordou Doherty.

A bomba tinha entre 40 e 50 quilos e foi descrita como um barril com vários cabos ligados. Muito provavelmente foi montada por uma das fações do Exército Republicano Irlandês (IRA), a organização paramilitar que defende a unificação da Irlanda como Estado republicano, livre do domínio britânico. O engenho foi encontrado no enorme cemitério que ainda hoje existe numa ladeira contígua ao estádio. Em caso de explosão, poderia atingir casas e o próprio estádio e ferir ou matar várias pessoas. O normal seria chamar a polícia e os especialistas do exército. O jogo, no entanto, estava marcado para as 17 horas. A ação policial significaria certamente o cancelamento do jogo e uma enorme desilusão para toda a gente. Doherty e os companheiros da direção do clube tomaram outra decisão: falar com Martin McGuinness.

“Acho que a opinião geral, naquela altura, era que o Martin talvez tivesse mais conhecimento e experiência naquela área particular do que a generalidade dos adeptos do Derry City”, explica, meio a brincar, o jornalista e antigo deputado Eamonn McCann. Em 1989, McGuinness tinha 39 anos e era um dos principais dirigentes do Sinn Féin, o partido republicano irlandês. Era, igualmente, um homem com ligações muito estreitas ao grupo paramilitar IRA.

Hoje sabe-se que McGuinness foi um dos comandantes do IRA na região de Londonderry no início da década de 70 do século passado. De acordo com as biografias oficiais, ele desligou-se deste grupo em 1974, embora muita gente coloque em causa esta data. Mas Martin McGuinness era, também, um conhecido adepto do Derry City, o clube emblemático da comunidade católica da cidade. Ele era visto frequentemente nas bancadas do estádio de Brandywell. Um dos irmãos, Paul McGuinness, chegou a jogar a defesa-direito pelo clube (e em 2002 uma das filhas de Martin casou com o defesa-esquerdo do City, Sean Hargan).

A delegação de diretores do Derry City convenceu McGuinness. O político e antigo guerrilheiro republicano prontificou-se a ajudar. Foram todos ao cemitério. Enquanto os outros homens se resguardavam atrás das enormes lápides funerárias, McGuinness aproximou-se do engenho explosivo. Com a ajuda de cordas, moveu-o ligeiramente. Despoletou a bomba. Depois os homens abriram uma sarjeta no cemitério e despejaram o conteúdo no esgoto. Evitaram o desastre.

O presidente Doherty não foi ao local. Os outros diretores iam telefonando dando conta do que se estava a passar. No livro “Gods versus Mortals”, de 2010, Doherty recorda o incidente: “Num dos telefonemas perguntei: ‘Já está? Despacharam a coisa?’ ‘Sim, já está’, responderam. Então eu disse: ‘Não quero saber mais nada’. O que sei é que o Martin fez uma coisa muito decente e corajosa” (Doherty, de 70 anos, preferiu não fazer comentários para a reportagem do Contacto).

O jogo com o Benfica era especial. “Durante essa semana ninguém trabalhou muito. Estávamos todos empenhados em receber [o Benfica] muito bem”, disse ainda o presidente. A verdade, no entanto, é que o clube estivera poucos anos antes à beira da extinção.

Londonderry é a segunda cidade mais importante da Irlanda do Norte, depois da capital (Belfast). Esteve durante anos no centro do conflito de grande violência que opôs as comunidades protestantes unionistas (que defendem a manutenção dos laços com a Grã-Bretanha) e católicas republicanas (a favor da integração da região na República da Irlanda). Esta guerra interna causou mais de 3.500 mortes. Londonderry – ou Derry, para os republicanos –, verdadeira capital do republicanismo irlandês, foi palco de acontecimentos marcantes da história do conflito, como a chamada Batalha do Bogside (1969) e o massacre de Domingo Sangrento (1972).

O futebol não escapou a este clima de alta tensão. No dia de um jogo entre o Derry City e o Ballymena United, em setembro de 1971, o autocarro do United foi atacado e incendiado por uma multidão em Brandywell, um dos bairros mais católicos de Londonderry. Ballymena, ao contrário, é uma cidade com uma maioria protestante/unionista. Depois desse ataque, o Derry City foi obrigado a jogar sempre fora da cidade.

Em outubro do ano seguinte, o clube entrou em guerra aberta com a federação local – dominada por dirigentes e clubes protestantes – e bateu com a porta. Abandonou a liga da Irlanda do Norte. O interregno durou 13 anos. Em 1985, depois de longas negociações com a FIFA e com a Federação de Futebol da Irlanda do Norte, o Derry City foi autorizado a disputar as ligas da República da Irlanda, do outro lado da fronteira. Na prática, o City passou a disputar os campeonatos e as taças de outra nação. E com muito êxito. Em 1987, o Derry City venceu a divisão secundária da Irlanda. Dois anos mais tarde, em 1989, já na liga principal, conquistou o chamado treble: campeonato nacional, taça e taça da liga. E em setembro regressava às competições europeias, como campeão da Irlanda.

Percebe-se, assim, a euforia à volta da visita do Benfica. O sucesso do Derry, uma espécie de porta-estandarte da comunidade católica, trouxera os sorrisos de volta à população local depois de anos a tentar escapar a tiros, funerais e bombas. Há mais de duas décadas que o Derry City não disputava um jogo da Taça dos Campeões. “Era miúdo, na altura, e a nossa escola ficava perto do estádio [de Brandywell]. Combinámos, entre todos, que ninguém voltava às aulas depois do almoço. Mas acho que a escola deu conta da excitação geral e preferiu simplesmente encerrar à uma da tarde”, recorda Jim Blee, um adepto do City atualmente a viver em Portrush, uma pequena cidade costeira da Irlanda do Norte. Os bilhetes esgotaram em poucas horas. Mais de 12.500 pessoas encheram as bancadas. E quem não conseguiu bilhete esticou as pernas e os olhos e tentou acompanhar o jogo a partir da ladeira do cemitério – o mesmo local onde poucas horas antes McGuinness tinha desmontado o engenho explosivo.

Quando Eusébio – então, aos 47 anos, no papel de embaixador do Benfica – subiu ao relvado, a ovação foi estrondosa. Toda a gente se levantou. “Eu estava lá com o meu pai e o meu irmão”, recorda agora Paul Kerr, CEO de uma empresa de investigação médica atualmente a viver em Belfast. “Nunca vi o meu pai tão animado como no momento em que vimos passar o Eusébio perto de nós no estádio. [O meu pai] Estava tão feliz. Ele sempre falava sobre os quatro golos de Eusébio [contra a Coreia do Norte] no Mundial de 1966 – o meu pai esteve em Goodison Park [em Liverpool] a ver esse jogo ao vivo”.

Outro adepto do Derry City, Michael O’Donnell, explica ao Contacto a importância da visita dos campeões portugueses em 1989: “Esse Derry-Benfica é a minha melhor recordação como adepto [do Derry]. Eusébio esteve lá, deu autógrafos e posou para fotografias – e isso era como ter a família real do futebol na nossa cidade. Na verdade, estávamos todos com medo de sofrer uma goleada humilhante. Poucos dias antes do jogo, dez jogadores do Benfica tinham representado os seus países em jogos de qualificação para o Mundial”, recorda Michael, antigo jornalista e produtor da BBC. “Mas o Derry jogou de forma brilhante e a goleada não aconteceu”.

O desnível entre as duas equipas era enorme. O plantel do Derry City era constituído por jogadores maioritariamente nascidos na Irlanda e não incluía um único profissional a 100 por cento. A equipa tinha dois jogadores, por exemplo, que eram carteiros. A estrela da equipa, o médio Felix Healy, trabalhava na área de seguros e era cantor de ocasião. O Benfica, ao contrário, alinhou com três jogadores da seleção brasileira (Ricardo, Aldair, Valdo), dois internacionais suecos (Thern, Magnusson) e estrelas estabelecidas do futebol português como Silvino, Veloso, Paneira e Chalana. O treinador era o sueco Sven-Göran Eriksson. O Benfica dominou a partida e venceu (1-2) sem grande exuberância. Duas semanas mais tarde, os campeões nacionais arrumaram a questão com uma goleada (4-0) que selou a passagem à ronda seguinte da Taça dos Campeões, precursora da atual Champions League. O Benfica, aliás, teve uma carreira europeia quase brilhante nessa temporada de 1989-90: alcançou sete vitórias nos oito jogos das eliminatórias; perdeu a final (0-1), em maio de 1990, frente ao AC Milan.

“O futebol, em Derry, é como uma religião. E depois de todos os problemas que tivemos na cidade e com o clube, nas décadas de 70 e 80, jogar contra o Benfica foi simplesmente incrível. Inacreditável. Foi muito mais do que um jogo”, diz agora Healy, um reformado de 67 anos, em conversa com o Contacto. “Ainda hoje as pessoas falam sobre aquele dia e aquele jogo. Falam sobre o-dia-em-que-o-Benfica-veio-a-Derry”.

Felix Healy é uma espécie de filho querido da cidade e do clube. Cresceu a poucos metros do estádio de Brandywell. Da janela do quarto conseguia ver um terço do campo de futebol. Apesar de ter jogado quatro vezes pela seleção da Irlanda do Norte – incluindo alguns minutos num jogo do Mundial de 1982, em Espanha –, Healy coloca a partida frente ao Benfica lá bem no topo da caixinha das memórias. Tinha, então, quase 34 anos e uma carreira marcada por várias lesões. “Ser capitão da minha equipa, frente ao Benfica, na minha cidade. Com o Eusébio no estádio e os meus pais a ver o jogo na janela da nossa casa”, diz ele, com emoção. “Foi como um sonho”. Felix Healy foi um dos melhores em campo e esteve na origem do golo do Derry (uma bomba-recarga de Paul Carlyle, à entrada da área, depois de Healy ter rematado ao poste). O clipe de 2:39 minutos no YouTube conta milhares de visionamentos. O rugido da multidão, quando Carlyle marcou o golo de honra, ainda hoje arrepia. O golo é frequentemente votado como o mais famoso da história do clube.

Tanta história e tanta emoção num jogo que, afinal, poderia muito bem não ter acontecido. Antigos dirigentes do Derry City, como Ian Doherty, preferem não falar da história da bomba no cemitério. Querem que se fale, apenas, do maior jogo da história do clube. O próprio Martin McGuinness evitava a questão. Mas no rodapé de uma entrevista publicada em 2001 num suplemento desportivo do jornal The Guardian, o antigo comandante do IRA confirmou todos os detalhes e a forma como lidou pessoalmente com o engenho explosivo. “O jogo [contra o Benfica] quase não aconteceu”, disse ele. “Se tivessem chamado as autoridades, ele teria de ser cancelado. E isso seria um problema enorme”. McGuinness acrescentou: “Receber o Benfica no Brandywell foi uma ocasião incrivelmente glamourosa. O Eusébio estava lá. Quando eu era miúdo, ele e o Pelé eram como deuses para muitos de nós”.

Martin McGuinness foi durante anos uma das figuras maiores do partido republicano Sinn Féin, ao lado de Gerry Adams, presidente do partido. Ele foi, também, o negociador principal no processo de paz da Irlanda do Norte que culminou com a assinatura do Acordo de Belfast (também conhecido como Acordo de Sexta-feira Santa), em 1998. Mais tarde foi ministro da Educação e vice-primeiro-ministro da Irlanda do Norte. Martin McGuinness morreu em 2017, com 66 anos, e está enterrado no City Cemetery de Derry – o mesmo cemitério, a poucos metros do estádio de Brandywell, onde ele anos antes, com os seus dedinhos, desmanchara a bomba que poderia ter assombrado a visita do Benfica.