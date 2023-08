O apelo de Paulo Fonseca ao Benfica e Braga: não vendam jogadores a clubes russos

O treinador português, cujo percurso está intimamente ligado à Ucrânia, pediu aos dois clubes que recusem negociar com as formações da Rússia.

Com um percurso intimamente ligado à Ucrânia, o treinador português do Lille, Paulo Fonseca, apelou no domingo à noite aos clubes de futebol para que "recusem levar a cabo negociações" com as formações russas, afirmando que esse dinheiro "virá a pingar com o sangue de todas as crianças que morrem diariamente" no país devido à invasão russa.

"Tenho lido que o Benfica e o meu SC Braga estão a considerar vender o Chiquinho e o Tormena a clubes russos. (...) NÃO QUERO ACREDITAR. Recuso-me a fazê-lo", indignou-se o técnico num comunicado publicado no Twitter.

Antigo treinador do Braga (2015-2016), Paulo Fonseca passou três épocas no banco de um dos principais clubes ucranianos, o Shakhtar Donetsk (2017, 2018, 2019), tendo conhecido nessa altura a sua mulher, Kateryna, uma cidadã ucraniana. O casal teve de fugir do país após a invasão russa de fevereiro de 2022.

"Todos os dias, a Rússia continua a matar pessoas e principalmente crianças inocentes, se calhar algumas delas em casa enquanto assistem a um jogo de futebol. (...) Se o Benfica e o meu Braga fecharem negócio com os clubes russos, esse dinheiro virá a pingar com o sangue de todas as crianças que morrem diariamente na Ucrânia".

Segundo Paulo Fonseca, os clubes portugueses devem seguir o exemplo do Sassuolo, que joga na primeira divisão italiana. "Há duas semanas, um clube russo tentou comprar o Rogério, defesa esquerdo do Sassoulo. O clube italiano recusou-se a entrar em negociações e afirmou que, por questões éticas relacionadas com a guerra, jamais o faria. (...) Lanço um apelo para o Benfica e o meu Braga seguirem o exemplo do clube italiano."