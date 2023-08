Mondorf quer arrancar com o pé direito na BGL Ligue

O US Mondorf-les-Bains defronta amanhã o Racing FC Union Luxembourg. O pontapé de saída é às 16h, em Mondorf.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O treinador português Manuel Correia faz a antevisão do jogo com o Racing, para o encontro a contar para a primeira jornada da Liga BGL 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico português assumiu querer ganhar os primeiros três pontos.

“Será um jogo imprevisível pois, o Racing mudou significativamente o seu plantel e respetivo staff. Há pouca informação e será um jogo difícil para ambas as equipas, mas a nossa ideia é vencer o encontro”. É esta a expetativa do treinador português para o jogo deste domingo.

Passando em revista a época passada o treinador sentiu uma certa amargura ao ficarem pela meia final da Taça do Luxemburgo, mas muito satisfeito com o sexto lugar no campeonato. “Terminar o campeonato na primeira metade da tabela classificativa foi excelente, a nossa ideia é conseguir realizar algumas épocas consecutivas nos primeiros 8 classificados. Pessoalmente tenho o objetivo de chegar à final da Taça, estivemos perto de o conseguir há pouco mais de dois meses, mas o Mersch mereceu o resultado”, acrescenta.

© Créditos: Pedro Cunha

O Mondorf reforçou-se com alguns jogadores experientes e o coletivo fortaleceu-se. O treinador não tem dúvidas, “a BGL está cada vez mais competitiva. Os clubes investem de forma mais cirúrgica e as estruturas estão cada vez mais profissionalizadas. Eu, por exemplo, tenho uma atividade profissional durante o dia e só após o trabalho vou para os treinos. Dentro de poucos anos esta conciliação será difícil”, sublinha Manuel Correia.

Na opinião do treinador português, os principais candidatos ao título serão o Hesperange e Differdange atendendo ao investimento. Niederkorn, F91 Dudelange e Pétange também parecem legítimos candidatos, mas tudo é possível.

Manuel Correia aproveita a oportunidade para enviar uma mensagem aos adeptos do Mondorf, “eles são fantásticos, se estiverem presentes no apoio à equipa já amanhã vão ser como o nosso 12° jogador, principalmente nos jogos em casa. Todos juntos vamos partilhar alegrias durante a época”, concluiu.

O plantel do US Mondorf-les-Bains para a época 2023/24 é o seguinte: Ahmed Benhemine, Alessio Ubaldini, Alexis Bourigeaud, André Oliveira, Benjamin Schmit, Bilel Abdelkadous, Cédric Steinmetz, Christian Mangala, Dany de Sousa, Dany Rodrigues, Diogo Fernandes, Dwayn Holter, Erkan Agovic, Faraji Taarimte, Irone Aucoin, Jean-Paul Kumbi, João Machado, Márcio Mendes, Marwane Benamra, Max de Cillia, Noa Bonvini, Oumar Gassama, Pedro da Costa, Pit Simon, Sofiane Bekkouche, Suleyman Foufoué, Thiemo Millimono, Tim da Cruz, Tom de Cillia, Yannick Cervellera e Yoann Cruz.

O arranque da BGL Ligue é hoje, 5 de Agosto de 2023, com o encontro entre o FC Schifflange 95 e o Union Titus Pétange com o pontapé de saída às 18h.