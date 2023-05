Messi também vai jogar nas Arábias e com o dobro do salário de Ronaldo

Futebol

Leonel Messi vai para um clube da Arábia Saudita e poderá vir a ganhar 400 milhões por época e defrontar o rival português no mesmo campeonato.

Cristiano Ronaldo e Leonel Messi, são os maiores rivais do futebol mundial e voltam a defrontar-se no mesmo campeonato, agora na Arábia Saudita. © Créditos: AFP

Os maiores rivais do futebol, Cristiano Ronaldo e Leonel Messi, vão voltar a defrontar-se no mesmo campeonato. Desta vez, na Arábia Saudita, na próxima época.

Leonel Messi, 35 anos, eleito o melhor jogador do mundo, em 2022, pela Fifa, acaba de assinar contrato com um dos clubes da Arábia Saudita, onde joga Cristiano Ronaldo, 38 anos, confirmou hoje à AFP uma fonte saudita próxima das negociações. O "negócio está fechado" e "é enorme", precisou aquela fonte sob anonimato.

Se os valores do contrato do internacional português são já considerados "estratosféricos", 225 milhões por duas épocas e meia, até 2025, que o colocam na liderança dos jogadores mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes, os agora negociados pelo argentino Leonel Messi poderão enquadrar-se na categoria da "surrealidade", isto se se confirmar as notícias avançadas por vários jornais nos últimos dias.

Os 400 milhões de Messi

O clube Al-Hilal, um dos rivais do Al Nassr onde joga Ronaldo, fez uma oferta "surreal" a Leonel Messi: 400 milhões de euros por época para o argentino integrar o plantel. O objetivo é ter os rivais Messi e Cristiano Ronaldo a jogar no mesmo campeonato como sucedeu em Espanha, fazendo vibrar não só os adeptos sauditas como o mundo inteiro.

Leonel Messi tem contrato até 30 de junho com o clube francês Paris Saint-Germain (PSG), como confirmou o PSG à AFP. Por Messi ter viajado para a Arábia Saudita, sem ter pedido autorização ao clube, e ter falhado um treino, o PSG penalizou o argentino com duas semanas de suspensão. Supostamente, a viagem do argentino esteve ligada a compromissos com a sua função de embaixador do turismo da Arábia Saudita, cargo que ocupa desde 2019.

Contudo, o jogador pediu perdão, que foi aceite e na segunda-feira retomou os treinos. Esta terça-feira a AFP noticia que Leonel Messi fechou contrato com um clube da Arábia Saudita.

"As negociações não demoraram tanto tempo como no caso de Ronaldo", referiu a mesma fonte saudita à AFP, acrescentando que, tal como no caso de Ronaldo, o pacote financeiro veio do fundo soberano saudita (PIF).

Cristiano Ronaldo chegou em Janeiro à Arábia Saudita sendo apresentado com toda a pompa e circunstância como o grande reforço do Al Nassr, e a maior estrela do clube e que o país alguma vez tivera no futebol.

CR7, a primeira estrela

Cristiano Ronaldo foi o primeiro das estrelas mundiais do futebol naquele país. "No próximo verão, vêm jogadores tão ou mais importantes que o Ronaldo, futebolistas desse nível e até de nível mais alto", afirmou Yasser Al-Mishal, presidente da Federação Saudita de Futebol em fevereiro, no programa televisivo "Action Ma'Waleed". Na altura, Leonel Messi já era um dos nomes apontados para fazer parte de um clube da Arábia Saudita na próxima época.

Até porque o argentino já tem ligações àquele rico país do médio oriente como embaixador do turismo da Arábia Saudita. De acordo com o jornal espanhol "OK, Diário" aufere 7,5 milhões de euros por ano para cumprir essa função.

Em janeiro, a AFP anunciou que Cristiano Ronaldo depois de terminar o contrato com o Al Nassr, em 2025, iria continuar ligado à Arábia Saudita como embaixador da candidatura do país, em conjunto com a Grécia e Egito ao mundial de futebol de 2030. Uma função cujo valor estaria integrado no valor estratosférico do contrato. Contudo, o Al Nassr apressou-se a desmentir, dizendo que os mais de 200 milhões por época eram só relativos ao acordo com o clube, e que o português não seria embaixador da candidatura.

Os maiores rivais

Se o futebol das Arábias já ultrapassou as fronteiras e está a começar a ser visto pelo mundo graças a Cristiano Ronaldo, com a chegada de Leonel Messi, e a presença dos dois maiores rivais no mesmo campeonato, a defrontarem-se diretamente em jogos, a promoção do futebol deste país no planeta atinge um nível mais elevado.

Afinal, é nos seus relvados aqueles os melhores futebolistas do mundo, e dos mais premiados internacionalmente, Messi, campeão do mundo em 2022 e melhor futebolista de 2022, sendo também o mais premiado com esta mais importante distinção, que já recebeu sete vezes na sua carreira. Cristiano Ronaldo é o segundo premiado com a distinção de melhor do mundo pela Fifa, a última vez em 2017.

