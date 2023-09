Jogador do Dudelange convocado pelo selecionador de Cabo Verde

Share this with email

O médio defensivo do F91 Dudelange é uma das três estreias na convocatória da seleção de Cabo Verde para o jogo contra o Togo, no domingo (10 de setembro), a contar para a qualificação do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2023.

Em causa está o último jogo dos ‘Tubarões Azuis’ no grupo B e será disputado no Togo, enquanto na outra partida do grupo o Burkina Faso recebe o Essuatíni.

Cabo Verde e Burkina Faso estão atualmente empatados na liderança do grupo, com 10 pontos cada, e já estão qualificados. Ou seja, a última ronda de jogos servirá para se conhecer quem ficará em primeiro lugar do grupo.