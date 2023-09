Holtz: "O nosso objetivo é o segundo lugar"

Share this with email

Porque é que o objetivo mudou de repente? Porque este era o jogo fulcral da campanha. Aquele que, de um ponto de vista contabilístico, nos coloca no campo das possibilidades. Não só o Luxemburgo tem dez pontos após cinco jogos, o que o coloca em igualdade pontual com a Eslováquia no segundo lugar, como a vitória de sexta-feira praticamente elimina a Islândia do jogo. Há ainda a Bósnia, que não está propriamente a brilhar, e, claro, a Eslováquia, que tem uma melhor diferença de golos e um maior número de talentos do que o Luxemburgo, que podem fazer a diferença na reta final. "Mas agora, digo-o abertamente, o nosso objetivo é o segundo lugar", admitiu Luc Holtz. "Eu digo que podemos continuar a sonhar", acrescentou Paul Philipp. "A campanha só será um sucesso se não tivermos arrependimentos. Ambiciosos mas não pretensiosos!

Qual é a diferença entre os bons Red Lions dos últimos anos e e a atuação desde o início da campanha? É preciso um ato de fundação para construir um edifício sólido. O empate em 0 a 0 na Eslováquia, no início da campanha, é uma referência. Instalou uma dinâmica positiva num grupo que rapidamente se apercebeu do seu potencial e das forças em jogo numa constelação aparentemente aberta atrás do intocável Portugal.

Por muito triste que pareça, a expulsão de Gerson Rodrigues por comportamento inadequado é o segundo fator desta odisseia, embora nunca devamos esquecer tudo o que o fantástico avançado contribuiu e continuará a contribuir. O grupo antes do indivíduo! A lição de vida é um cliché. Funcionou na perfeição na Bósnia (2-0), onde se escreveu o segundo capítulo desta louca aventura. A euforia que anima a equipa de Luc Holtz, um alinhamento dos planetas em que, por uma vez, a arbitragem pode ser incluída, e o contributo de um décimo segundo homem que nunca esteve tão exuberante neste cenário que também pesa na balança, são argumentos que carregam esta equipa. E depois há os muitos pormenores de que fala Anthony Moris. "Há já algum tempo que se estabeleceu uma cultura vencedora. Temos um melhor controlo dos nossos jogos. Antes, sofríamos mais golos devido a pequenos erros que cada vez mais conseguimos corrigir. Somos menos ingénuos. É também porque os rapazes estão a ganhar experiência nos seus clubes.

O fim de semana prolongado de meados de outubro será crucial. O Luxemburgo vai provavelmente chegar a este fim de semana com menos três pontos do que a Eslováquia. Na segunda-feira, em Faro, não há muito a esperar. "No meu bloco de notas, não anotei nenhum ponto", confessou Luc Holtz. "Sejamos realistas", acrescentou Paul Philipp. O cartão amarelo de Christopher Martins, sinónimo de suspensão, não é estranho a este contexto. A Eslováquia não deve desperdiçar nenhum ponto contra o Liechtenstein. Daqui a um mês, os eslovacos terão de vencer na Islândia para disputar a final contra a Eslováquia três dias depois. "São todos jogos da Taça", admite o presidente da FLF. Resta saber até que ponto a Islândia e a Bósnia estarão envolvidas nesta campanha final. Haverá curiosidade a todos os níveis. Lá em cima, onde não temos dúvidas de que Portugal vai jogar até ao fim. No fundo, o Liechtenstein vai tentar salvar a sua honra. O caminho é longo, dizem vocês...

A equipa de Luc Holtz foi libertada de um novo fardo. O fardo dos grandes jogos que, supostamente, não conseguia gerir. Agora é uma questão de explorar os seus próprios recursos, evitar lesões que podem arruinar tudo e fazer malabarismos com as suspensões. É basicamente isso, porque não estamos preocupados com um sucesso estrondoso ou uma guerra de egos. O grupo vive muito bem. "É calmo", admite Luc Holtz. Rapazes como Laurent Jans e Lars Gerson, que estão lentamente a descer na hierarquia, nunca constituirão um problema para o grupo. Pelo contrário, mesmo que sejam relegados ao papel de substitutos, eles garantirão o bom entrosamento da equipe. Isso pode ser a chave para uma transferência para a Alemanha em menos de um ano.

Este artigo foi inicialmente publicado em www.virgule.lu