Histórico. Cabo Verde conquista primeira vitória num Mundial de basquetebol

Equipa africana venceu a Venezuela na segunda-feira e está em segundo lugar no Grupo F.

Cabo Verde acaba de fazer história ao conquistar, pela primeira vez, uma vitória num Mundial de basquetebol.

Na segunda-feira, a equipa cabo-verdiana, que tem o ranking mais baixo do Mundial, venceu a Venezuela por 81-75. Os jogadores Will Tavares (20 pontos) e os benfiquistas Betinho Gomes (22) e Ivan Almeida (18) foram as grandes estrelas da partida.

Os venezuelanos até chegaram ao intervalo com uma vantagem de 23 pontos (46-33), mas Cabo Verde apenas permitiu 29 pontos ao conjunto sul-americano na segunda parte, com a defesa a ser decisiva para o triunfo.

A Eslovénia também venceu a Geórgia (88-67) e é o próximo adversário de Cabo Verde, na quarta-feira. Os eslovenos lideram o Grupo F, com quatro pontos, seguidos dos georgianos e cabo-verdianos, com três e, por último, a Venezuela, com dois.

Outra equipa africana, o Sudão do Sul, também conquistou a sua primeira vitória, ao derrotar a China, por 89-69, num encontro em que Khaman Maluach, de 16 anos, se tornou o terceiro mais novo atleta a jogar num Mundial.