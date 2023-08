Hesperange triunfa por três bolas a duas sobre os The New Saints

Share this with email

Após o triunfo no Luxemburgo frente ao TNS, Carlos Fangueiro era um treinador satisfeito e orgulhoso pelo trabalho dos seus jogadores.

Numa análise ao jogo, o técnico português sublinha que a equipa entrou "muito bem no encontro, numa transição ofensiva com uma infiltração em profundidade". "Inaugurámos o marcador na primeira oportunidade. Foi um resultado justo e importante para o futebol luxemburguês”, frisou.

A noite europeia, no estádio do Luxemburgo, foi preenchida por emoções fortes e os 1.541 adeptos vibraram e muito com o espetáculo proporcionado por ambas as equipas.

“A nossa qualidade de jogo aliada à boa organização ofensiva foi importante, mas temos de trabalhar as transições defensivas quando estamos em ataque organizado para que a ocupação dos espaços seja mais equilibrada. Hoje, o compromisso nos duelos físicos foi notável, o nosso grupo de trabalho está a melhorar e temos grande margem de progressão”, acrescentou

Os autores dos golos do Hesperange foram Dominik Stolz aos 2 minutos de jogo, Rachid Alioui aos 62' e Simão Martins aos 66'. Pelos galeses, Declan McManus bisou, aos 22' e 71' na transformação de duas grandes penalidades.

Em conferência de imprensa, Craig Harrison, treinador dos Galeses, revelou-se desiludido. “Apesar do aparente equilíbrio na eliminatória, hoje consentimos 3 golos e por isso não nos podemos queixar muito. O Swift foi uma equipa muito intensa e desejo-lhes boa sorte para a próxima eliminatória.”

O Hesperange qualificou-se para a 3.ª eliminatória Champions Path da Conference League na qual vai defrontar o FK Struga. A primeira mão será disputada no próximo dia 10 de agosto na Macedónia do Norte.

De referir que o F91 joga esta quarta-feira às 19h30, recebendo o Gzira United Football Club. A equipa de Dudelange tentará anular a desvantagem de duas bolas, resultado registado em Malta no encontro da primeira mão da League Path da Conference League 2023/2024.