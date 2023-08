Hesperange triunfa por duas bolas a uma, mas é o Struga que segue para o 'play-off'

Share this with email

Após o triunfo por 2-1 no Luxemburgo frente ao FC Struga Trim Lum, Carlos Fangueiro era um treinador inconformado.

Numa análise ao jogo, o técnico português sublinhou não estar satisfeito por acreditar que era possível passar a eliminatória. "Temos de felicitar os nossos jogadores pela segunda parte, o crer aliado ao espírito de sacrifício na procura pela remontada foi notável. Acabámos por pagar caro pela primeira parte, em particular por sofrermos o golo pouco depois de um adversário ter sido expulso”, frisou.

“O Struga acabou por baixar a linha defensiva até à zona dos 16 metros, o que dificultou a nossa verticalidade. Temos tido algumas dificuldades em finalizar, mas hoje o guarda-redes adversário deve ter feito a melhor exibição da sua carreira. Precisamos de um finalizador nato, com grande compleição física para guardar a bola na entrada da área”, acrescentou.

Os autores dos golos do Hesperange foram Gustavo Hemkemeier aos 70 minutos de jogo, após passe de Bryan Nouvier, e Lado Akhalaia aos 94', depois da assistência de Stolz Dominik. Pelos macedónios marcou Besart Ibraimi aos 17' após passe de Vangjel Zguro.

3-4 foi o resultado agregado a favor do clube da Macedónia do Norte.

Carlos Fangueiro © Créditos: Pedro Cunha

Em conferência de imprensa, Shpëtim Duro, experiente treinador dos macedónios, revelou-se satisfeito. “Apesar do aparente equilíbrio na eliminatória, conseguimos a qualificação com mérito. Na segunda parte sofremos fisicamente devido à intensidade que o Swift Hesperange imprimiu no jogo. Somos um clube com apenas 8 anos de existência, ir ao play-off é um momento histórico. Penso que dominámos no conjunto dos dois jogos, mas foi dramático segurar a nossa vantagem e, se não tivéssemos o nosso melhor jogador expulso aos 15 minutos, o resultado poderia ter sido diferente.”

A noite europeia, no estádio do Luxemburgo, foi preenchida por emoções fortes, principalmente nos últimos 30 minutos do jogo. Os 1.402 adeptos vibraram muito com o espetáculo proporcionado por ambas as equipas até ao apito final.