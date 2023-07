Hesperange pode carimbar passagem à próxima eliminatória da Liga dos Campeões

Swift Hesperange defronta amanhã o Slovan Bratislava. O pontapé de saída é às 20h, no Estádio do Luxemburgo.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O treinador português Carlos Fangueiro faz a antevisão do jogo decisivo com o Bratislava, encontro a contar para a segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico português acredita que é possível passar à próxima fase da competição o que demonstra que todo o grupo de trabalho está empenhado em escrever uma página importante na história do clube.

“Será um jogo exigente, o Bratislava vai tentar impor a sua força nos duelos físicos e será importante sermos resistentes e consistentes nesses confrontos”, sublinha Carlos Fangueiro. “Porém, temos de destacar a excelente exibição que a nossa equipa apresentou na Eslováquia, esse tónico e o admirável espírito de grupo cultivado desde o primeiro treino de pré-época jogam a nosso favor”, acrescenta.

E já há uma estratégia de jogo: “Quando procuramos a verticalidade precisamos de manter a posse de bola por mais tempo, em particular quando saímos em transição ofensiva. Nessas combinações será importante o nosso ponta de lança e o segundo avançado sincronizarem de forma mais eficaz para se conseguir explorar a profundidade e materializar as oportunidades”. É esta a expetativa do treinador português para o jogo de amanhã.

Carlos Fangueiro © Créditos: Pedro Cunha

Carlos Fangueiro aproveita a oportunidade para convidar todos os amantes de futebol no Grão-Ducado a deslocarem-se ao Estádio do Luxemburgo, nesta quarta-feira dia 19 de Julho, pedindo que apoiem a equipa.

“Que seja um grande espetáculo, o futebol no Luxemburgo está a melhorar a olhos vistos e espero que os adeptos se apaixonem ainda mais por este desporto com a ambição e confiança que vamos promover neste jogo decisivo”, acrescenta.

Cerca de 5 mil adeptos são esperados no Estádio do Luxemburgo nesta noite europeia e ainda há bilhetes disponíveis.