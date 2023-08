Hesperange perde por três bolas a uma em Struga

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Após a derrota 3-1 na Macedónia do Norte frente ao FK Struga Trim-Lum, Carlos Fangueiro acredita que ainda têm uma palavra a dizer na 3.ª eliminatória a contar para a Champions Path da Europa Conference League.

Numa análise ao encontro, o técnico português sublinha que "foi um jogo atípico", e que a equipa está "habituada a entrar bem nos encontros. Tivemos demasiadas incongruências posicionais, fomos pouco agressivos nos duelos e perdemos a maioria das segundas bolas na primeira parte", frisou. “Com uma entrada pouco inspirada, acabámos por sofrer o primeiro golo de uma forma algo caricata, apesar destas coisas acontecerem no futebol".

“Na segunda parte melhorámos bastante, a nossa personalidade enquanto equipa esteve presente e reduzimos o marcador no arranque. Criámos várias oportunidades para empatar e jogámos um futebol bonito. Numa transição ofensiva, contra a corrente do jogo, o Struga beneficiou de nova grande penalidade que castigou a nossa exibição. Apesar da desvantagem, acredito que, se todos estiverem no seu habitual nível, podemos recuperar deste resultado na próxima semana no estádio do Luxemburgo”, acrescentou.

Carlos Fangueiro © Créditos: Pedro Cunha

O autor do golo do Hesperange foi Dominik Stolz à passagem do minuto 46, após passe de Paul Ayongo. Pelos macedónios, o protagonista foi Besart Ibraimi, o qual assinou um hat-trick com os golos a serem registados aos 21´, 40´ e 77 minutos de jogo. De referir que os dois últimos tentos foram obtidos na transformação de grandes penalidades.

Segue-se a importante deslocação ao reduto do Titus Pétange, domingo dia 13 de agosto às 16h, a contar para a segunda jornada da Liga BGL.

Ler mais:

Hesperange triunfa por três bolas a duas sobre os The New Saints

Carlos Fangueiro espera que o plantel esteja focado no jogo do campeonato para só depois pensar na eliminatória das competições europeias.