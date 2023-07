Hesperange perde por duas bolas a zero com o Bratislava

Share this with email

Após um prometedor empate em Bratislava, o Estádio do Luxemburgo foi palco da decisão da eliminatória que sorriu ao Bratislava.

Numa análise ao jogo, o técnico português sublinha os "admiráveis primeiros 35 minutos do encontro”. Mesmo desperdiçando uma grande penalidade à passagem dos 10 minutos, Carlos Fangueiro foi categórico. “Controlámos praticamente todos os momentos do jogo na primeira parte, criámos oportunidades suficientes para chegar ao intervalo com uma vantagem de um ou dois golos".

© Créditos: Pedro Cunha

“No arranque da segunda parte, o nosso nível de concentração esteve diferente e, quando procurávamos o equilíbrio, cometemos um erro que o Slovan aproveitou. Outro fator importante é o tempo de trabalho, o Bratislava já conta com mais três semanas de preparação e isso acabou por ser determinante”, acrescentou.

Os golos do Slovan Bratislava foram assinados pelo capitão de equipa Vladimír Weiss na transformação de duas grandes penalidades, uma aos 55 minutos e outra aos 62´.

Em conferência de imprensa, Vladimír Weiss (pai), treinador dos Eslovacos, reconheceu as dificuldades no encontro. “O Swift foi uma equipa muito personalizada impondo a sua ideia de jogo de forma acutilante, criando-nos grandes dificuldades. O momento chave no encontro desta noite é a defesa da grande penalidade por parte do nosso guarda-redes Milan Borjan, o nulo ao intervalo foi o que precisávamos para nos equilibrarmos emocionalmente.”

Vladimír Weiss © Créditos: Pedro Cunha

O experiente técnico também elogiou o futebol luxemburguês. “Há 10 anos, os jogos com equipas luxemburguesas eram relativamente acessíveis, a evolução é evidente e a seleção nacional também é exemplo disso”.

Por fim, agradeceu a hospitalidade e desejou boa sorte ao Hesperange na próxima fase de qualificação. “É uma equipa muito competitiva e com alguns jogadores acima da média. Há um ou outro jogador que podia enquadrar-se no nosso plantel e, se chegarem à fase de grupos da Conference League, será mais fácil de os observar”, acrescentou.

O estádio do Luxemburgo acolheu 3.054 adeptos nesta quarta-feira europeia.

De referir que o Progrès Niederkorn desloca-se, nesta quinta-feira, às 20h00, a Gjilani, no Kosovo, para decidir a 1.ª eliminatória da Europa Conference League depois do empate a duas bolas no Luxemburgo.

O F91 Dudelange vai, também nesta quinta-feira às 20h45, a Dublin para defrontar o Saint Patrick's Athletic Football Club e decidir a passagem à 2ª eliminatória na Conference League, depois de ter vencido por duas bolas a uma no Grão-Ducado.