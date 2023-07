Hesperange joga terça-feira para a Europa Conference League

Swift Hesperange defronta os The New Saints. O pontapé de saída é às 20h, no País de Gales.

O treinador português Carlos Fangueiro faz a antevisão do jogo com o campeão Galês, para o encontro a contar para a segunda eliminatória da Champions Path da Conference League 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico português revelou a ambição de passar à próxima eliminatória da competição.

“Será um jogo complicado, não temos rotinas em terreno sintético, mas teremos um treino de adaptação hoje. Os The New Saints jogam habitualmente atrás da linha da bola mantendo o equilíbrio defensivo e são extremamente solidários”, sublinha Carlos Fangueiro.

“Realizámos duas excelentes exibições a contar para a primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e apesar da frustração sentida o nosso grupo de trabalho está plenamente consciente daquilo que é capaz”, acrescenta.

Carlos Fangueiro © Créditos: Pedro Cunha

E já há uma estratégia de jogo: “Refinámos as nossas ações tático-técnicas para sermos mais eficazes no último terço do campo. Com clarividência vamos contornar a agressividade e muralha defensiva do TNS. A nossa convicção é trazer um bom resultado da cidade de Oswestry”. É esta a expetativa do treinador português para o jogo desta terça-feira.

Entretanto, a lista de jogadores enviada pelo Swift Hesperange à UEFA foi atualizada, eis o elenco inscrito:

Aldin Skenderovic, Anoff Blankson, Anthony Sadin, Ayongo Paul, Bouazzati Yanis, Clément Couturier, Dylan Cardoso, Geordan Dupire, Gustavo Hemkemeier, Jaime Simões, Jerome Simon, Jerry Prempeh, Lado Akhalaia, Lucas Correia, Morren Charles, Nego Ekofo, Nouvier Bryan, Oliver Marques, Rachid Alioui, Ricky Delgado, Sacras Cédric, Simão Carvalho, Sinani Dejvid, Spruds Davies, Stolz Dominik, Yann Mattias e Youn Czekanowicz.