Hesperange joga ​esta quinta-feira para a​ Europa Conference League

O treinador português Carlos Fangueiro faz a antevisão do jogo com o campeão ​macedónio, para o encontro a contar para a ​terceira eliminatória da Champions Path da UEFA Conference League 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico português revelou que a equipa está na máxima força e os seus jogadores conscientes do trabalho a fazer.

“Será um jogo árduo, o Struga alinha habitualmente num 1x5x3x2 defensivo, mas com tendência a atacar com muitas unidades provocando imprevisibilidade. Têm dois ou três jogadores que fazem a diferença, em particular o experiente avançado centro Besart Ibraimi (melhor marcador do campeonato macedónio na época transata) ”, sublinha Carlos Fangueiro.

“Na preparação deste jogo trabalhámos a intensidade e agressividade sobre o portador da bola, queremos fechar ao máximo as linhas de passe”, acrescenta.

E já há uma estratégia de jogo: “Vamos montar um quadrado no meio campo para anular o tradicional triângulo do adversário. Na zona de construção queremos dominar com a superioridade numérica e assim explorar os espaços na profundidade. A nossa convicção é trazer um bom resultado da cidade de Struga”. É esta a expectativa do treinador português para o jogo desta quinta-feira.

Nesta fase de qualificação para as competições europeias 2023/2024, o Swift Hesperange é o único clube luxemburguês que ainda procura chegar à fase de grupos.