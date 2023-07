Hesperange empata a uma bola em Oswestry

Share this with email

Após o empate 1-1 no País de Gales frente aos The New Saints, Carlos Fangueiro acredita que é possível passar à próxima eliminatória a contar para a Champions Path da Conference League.

Numa análise ao jogo, o técnico português sublinha que o "estado do terreno sintético condicionou as dinâmicas e provocou pequenas lesões musculares em alguns dos jogadores, três das substituições deveram-se a esse facto", frisou. “Controlámos os primeiros trinta minutos de jogo, com posse de bola conseguimos jogar no meio-campo ofensivo criando algumas oportunidades e materializando uma delas. Depois o TNS reagiu, mas não nos criou grandes dificuldades".

“Na segunda parte entramos determinados em ampliar a vantagem e até dispusemos de uma grande penalidade. Pelo que produzimos dá-nos confiança que podemos decidir a eliminatória a nosso favor no Luxemburgo”, acrescentou.

O golo do Hesperange foi marcado por Simão Carvalho. © Créditos: Pedro Cunha

O autor do golo do Hesperange foi Simão Carvalho à passagem do minuto 14, após passe de Paul Ayongo, e o empate para os da casa chegou por intermédio de Rory Holden aos 74´.

De referir que o Progrès Niederkorn, nesta quarta-feira, às 18h45, desloca-se à cidade de Herning na Dinamarca para defrontar o Football Club Midtjylland a contar para a segunda eliminatória League Path da Conference League 2023/2024.