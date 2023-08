Gerson Rodrigues cobra dez euros para assistir a vídeo da sua vida privada

Share this with email

O jogador com nacionalidade portuguesa e luxemburguesa, Gerson Rodrigues, tem um novo projeto em mãos: fazer vídeos sobre a sua vida e rotina para uma plataforma de vídeos paga, a Voyd.tv.

Por 10 euros, é possível ver o primeiro vídeo de 14 minutos, onde Gerson mostra os momentos altos das férias em Portugal, país onde nasceu.

As aventuras passam por arrendar uma casa com amigos, ir a festivais de verão, dias de futebol na praia, amigos ou uma passagem pela capital, Lisboa.

© Créditos: Voyd.tv

O Luxemburger Wort destaca alguns dos momentos mais engraçados, como a participação no vídeo do jogador Alex Semedo, amigo e jogador do FC Mondercange. Gerson brinca com a roupa do colega de profissão.

Ou outro em que ao carregar uma mulher às cavalitas na praia, durante uma brincadeira, o lusodescendente magoa-se e mostra a ferida para a câmara.

Gerson também vai a um festival e volta num carro com a capacidade máxima de pessoas ultrapassada. “Se tens apenas quatro lugares, mas muitos amigos estão contigo, não queres que eles tenham de caminhar ou apanhar um autocarro. Dizes para irem contigo. Mesmo que só haja espaço para cinco e vocês sejam dez”, diz, em tom jocoso.

Depois desta primeira experiência, o jogador já mostrou vontade de fazer os próximos vídeos durante a próxima época desportiva, mostrando os treinos e um estilo de vida saudável. Atualmente, o internacional está ao serviço do Sivasspor, clube turco da primeira divisão.

Pelo mundo

Aos 28 anos, Gerson já jogou em vários clubes internacionais, como o Al Wehda (Arábia Saudita), Eyüpspor (Turquia), Troyes (França), Ankaragücü (Turquia), Dínamo Kiev (Ucrânia), Júbilo Iwata (Japão), Sheriff Tiraspol (Moldávia), SC Telstar (Países Baixos).

No Luxemburgo, o internacional alinhou pelo Fola d'Esch, Racing Luxemburgo, Kayl-Tétange e Swift Hesperange.

Incerteza na seleção

Depois de, em junho, ter sido expulso da seleção por um desentendimento com o selecionador Luc Holtz, o avançado não sabe se vai vestir a camisola dos Leões Vermelhos já em setembro.

Na terça-feira, o selecionador nacional vai divulgar os convocados para as eliminatórias do Campeonato da Europa frente à Islândia (8 de Setembro) e Portugal (11 de Setembro).