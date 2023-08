Gerson Rodrigues afastado do jogo com Portugal e sem data para voltar

Share this with email

O selecionador Luc Holtz anunciou a lista de 25 jogadores para os próximos dois jogos da qualificação para o Euro 2024 na Alemanha.

A seleção do Luxemburgo vai receber a Islândia na sexta-feira, 8 de setembro, às 20h45, antes de seguir para Faro, no Algarve, para enfrentar a seleção portuguesa na segunda-feira, dia 11, no mesmo horário.



A maior dúvida da convocatória era o avançado Gerson Rodrigues, afastado dos relvados por comportamento inadequado com a equipa, tendo ficado de fora da partida com a Bósnia e Herzegovina, onde a seleção venceu por 2-0.

Ler mais:

Gerson Rodrigues cobra dez euros para assistir a vídeo da sua vida privada

Holtz confirmou a ausência. "O que aconteceu em junho foi a gota d'água. A diferença é muito grande entre o Gerson e o grupo. Falei com ele ao telefone várias vezes nas últimas semanas. Penso que não era o momento de voltar, mas a porta não está definitivamente fechada. Talvez em outubro…”, disse o selecionador citado pelo jornal Virgule.

Thill de volta

O caso de Vincent Thill foi resolvido após uma longa conversa entre os dois. “Falámos há dez dias. Ele desculpou-se e lamentou os seus atos. Disse que agora se iria focar 100% na seleção e resolvi dar-lhe uma segunda hipótese".



Esses dois jogadores tiveram todo o destaque na seleção, mas outros também são notícia, como é o caso de Maxime Chanot, anunciado no AC Ajaccio da Liga francesa. “A transferência não está aprovada e não cabe a mim anunciá-la, mas o Maxime pediu-me a opinião sobre esta escolha e eu dei”, comentou Holtz

O jovem Aiman ​​​​Dardari, o avançado do Mainz, vai estrear-se pelos leões vermelhos nestes jogos.

O Luxemburgo aproxima-se de um ponto de viragem decisivo. Uma vitória contra a Islândia podia manter a equipa na corrida pelo segundo lugar do Grupo J, atrás de Portugal, que poderia dar uma ajuda aos seus “amigos” luxemburgueses ao derrotar pela primeira vez a Eslováquia.



Recorde-se que os dois primeiros lugares do grupo dão acesso à fase final do Euro, que acontece na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho de 2024.

(Artigo original publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)