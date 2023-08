Espelho meu, espelho meu, há algum nome mais bonito que o meu?

O arranque da 1.ª divisão sugere um de A a Z com figuras do nosso contentamento.

Artur Jorge. O Braga acaba a 1.ª divisão 2022-23 em terceiro lugar e chega à final da Taça de Portugal, perdida para o FC Porto. O treinador quer mais, abre o jogo e até deixa escapar um ‘quero ser campeão’.

Baturina. Para esquecer a saída do espanhol Fran Navarro, o Gil Vicente contrata ao Ferencvaros o croata Roko Baturina a troco de 600 mil euros. O miúdo de 23 anos é alto (1,87 m) e forte (90 kg), só lhe falta conferir o toque de golo. Divide a época passada entre Maribor (Eslovénia) e Santander (Espanha) com um total de 11 golos em 41 jogos.

Conceição. Já se sabe, a época desportiva acaba em ano par e o treinador do FC Porto tem sido feliz nessa dinâmica, senão veja: 2018 campeão, 2019 vice, 2020 campeão, 2021 vice, 2022 campeão, 2023 vice, 2024 vamos ver. Para já, muita conversa sobre a saída de alguns artistas, desde o guarda-redes (Diogo Costa) até ao goleador (Taremi) mais o pêndulo (Otávio), e nada. A estrutura mantém-se, é meio caminho andado para sonhar.

Di María. É a grande contratação do mercado, a revelação das revelações. E os três golos nos primeiros três jogos da pré-época aguçam ainda mais a expectativa. De regresso ao Benfica ao fim de 12 épocas, o argentino de 35 anos ainda tem futebol para dar e vender. E sempre é um campeão do mundo em título a jogar em Portugal.

Essende. O globalismo também é isto: um congolês formado no Paris SG assina pelo Vizela, emprestado pelo Caen. Grande carambola, completa salada de frutas do futebol. O avançado de 25 anos nem tem grandes números na carreira e a sua missão é fazer esquecer o montenegrino Osmajic, de volta ao Cádiz após oito golos na 1.ª divisão portuguesa.

Fonte. O central português, titular na final do Euro 2016, deixa de fazer parte da elite dos emigrantes e passa a ser um bracarense de luxo. Aos 39 anos de idade, é uma contratação cirúrgica, à Di María. E o internacional português, ausente dos relvados portugueses desde 2007, vem com um discurso ambicioso. ‘Não tenho medo de dizer, o sonho é ser campeão’.

Göykeres. É a novela mais longa do Verão. Passam-se horas, dias, até semanas: vem-não vem, está quase aí, está mais longe, isto e aquilo. De repente, o avançado sueco do Coventry apresenta-se mesmo à Sporting. E como reforço mais caro de sempre, 20 milhões de euros. O rapaz tem golo, sem dúvida. E a 2.ª divisão inglesa é exigente, claro. Está mais que preparado, resta saber se se adapta à realidade portuguesa – dos dois suecos da história do Sporting, nem um (Eskilsson) nem outro (Farnerud) reza a história. No primeiro jogo da pré-época, só demora 19 minutos a encontrar a baliza adversária (Real Sociedad).

Henrique Araújo. Quando o avançado madeirense entra em campo num dérbi da Taça da Liga em 2021, o dérbi como que acorda da letargia e a defesa do Sporting passa por um sufoco. O espírito combativo do miúdo é interessante, há ali material humano para mais, muito mais. A época anterior passa-lhe ao lado (Watford, Inglaterra), agora está na hora de confirmar o que dele se espera, com o empréstimo ao Famalicão.

Iván Jaime. O médio espanhol de 22 anos do Famalicão enche o campo e o FC Porto interessa-se por ele. A transferência está iminente, e o próprio treinador famalicense dá-lhe mesmo baixa psicológica para o primeiro jogo da época, no Restelo, a contar para a Taça da Liga.

Jurásek. O lateral-esquerdo checo aparece no radar do Benfica, falhada a contratação de Kerkez (AZ Alkmaar). Quando se apresenta na Luz, diz-se ofensivo. E a confirmação chega em todos os jogos da pré-época, sempre vistoso do meio-campo para a frente.

Kokçu. É o primeiro reforço de todos no Benfica 2023-24 e o médio turco até nem chega às escuras, já que reencontra Aursnes, com quem divide balneário no Feyenoord. Aliás, é no Feyenoord onde se notabiliza ao ponto de chegar a capitão. O Benfica contrata-o por 25 milhões de euros e o internacional turco corresponde com um discurso destemido, à campeão. Falta o resto.

Larrazabal. O Casa Pia é a revelação da primeira volta em 2022-23 e nunca joga em casa (Pina Manique), ou é campo neutro ou é fora. Para esta época, aguarda-se mais surpresas e o Verão deixa-nos de boca aberta com a contratação do extremo espanhol, filho de um jogador de alto gabarito no Athletic Bilbao, durante 14 épocas e contratado ao Saragoça.

Miguel Lopes. Afastado da 1.ª divisão portuguesa desde 2015, o lateral faz o seu regresso com pompa e circunstância. Porque uma coisa é jogar no Benfica (os bês, verdade seja dita), FC Porto e Sporting, outra é entrar pela porta grande como capitão do Estrela, um dos recém-promovidos – dos três, o único com uma Taça de Portugal no currículo.

Navarro. O Gil Vicente 2022-23 deixa uma marca indelével na 1.ª divisão muito por culpa do instinto goleador de Navarro, Fran Navarro. O espanhol espalha charme e cultiva admiração por onde passa. Quando o FC Porto anuncia como reforço, ainda no mercado de inverno, o avançado não se faz de rogado e marca ao FC Porto, em pleno Dragão, naquela vitória memorável por 2:1.

Otamendi. A dúvida arrasta-se por uns dias, entre o final da época o início das férias, mas o capítulo fecha-se depressa: o capitão do Benfica renova por mais um ano. Antes da confirmação de qualquer reforço, a continuidade do central argentino é uma mais-valia inigualável.

Penetra. O Famalicão é uma máquina de fazer dinheiro. Que o diga o último movimento do mercado, relacionado com a venda do passe do internacional sub21 português por 4,5 milhões de euros para o AZ Alkmaar. Abre-se uma brecha na lateral-direita do Famalicão, ganha-se mais uns (valentes) cobres à conta de um novo emigrante.

Rúben Amorim. O treinador é também presidente, fala pelos dois, dá a cara nas boas e más notícias. A divisão de tarefas prejudica a sua imagem, arruma o clube. Como tal, o Sporting falha o acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões e perde dinheiro. Muito dinheiro. Por isso mesmo, só um reforço e a ideia do treinador passa por refazer o ataque, com Paulinho mais à esquerda e Göykeres no meio.

Schmidt. O campeão em título sonha com o bi, naturalmente. O último estrangeiro a conseguir é o inglês Bobby Robson no FC Porto em 1996. O último estrangeiro do Benfica é Sven-Göran Eriksson em 1984. A tarefa é simples, porque o Benfica é o clube com melhor plantel e mais adeptos (dentro e fora da Luz). É o favorito, à partida. Se jogar como quase sempre na época passada, a concorrência é escassa.

Taremi. A ideia do iraniano é sagrar-se campeão nacional, óbvio. Só que o avançado é dono da Bola de Prata, título para o melhor marcador da 1.ª divisão, e a renovação é um statment de categoria. Para quem chega muito tarde à Europa, a qualidade de Mehdi está acima da média e ajusta-se ao FC Porto.

Ukra. Muito se especula no Verão e a saída definitiva de Ukra dos relvados é um dos temas mais badalados. Aos 35 anos de boa vida, o extremo faz pela vida no Rio Ave e continua aí para as curvas. O futebol precisa de figuras assim de excêntricas e vice-versa.

Volnei. O Estoril convive com uma sangria no Verão. A frase soa bem para a época, o problema é que é uma sangria de jogadores. Saem muitos, demasiados. E depois também o director-desportivo. Salvam-se alguns nomes como o do central brasileiro, disposto a dobrar o cabo das tormentas e segurar o clube entre os grandes. O começo é generoso, é dele um dos golos na vitória vs. Belenenses para a Taça da Liga.

Zalazar. O Braga toma de assalto o mercado de transferência e saca o uruguaio ao Schalke 04 por cinco milhões de euros. Número 10 por excelência, e filho de internacional uruguaio com presença no Mundial-86, o seu apelido dá mais glamour a um Braga de respeito.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)