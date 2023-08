Dylan Pereira. “Estou em choque. É o terceiro amigo que morre nas pistas”

Share this with email

Dylan Pereira, campeão da Porsche Supercup, estava a caminho dos treinos na Alemanha quando soube da morte do seu colega e amigo, o piloto luxemburguês Christian Franck, que perdeu a vida durante os testes comerciais de pneus da Goodyear, no autódromo alemão de Nürburgring, na segunda-feira.

O piloto luxemburguês, de 39 anos, estava a conduzir um Porsche de estrada, a mais de 200 km/hora para testar os pneus, quando um deles rebentou e provocou o fatal acidente no circuito, em que morreram Christian Franck e o acompanhante, um engenheiro alemão de pneus da Goodyear. O conceituado piloto luxemburguês deixa mulher e um filho.

Christian Franck perdeu a vida durante um teste comercial aos pneus da Goodyear, no dia 9.

Christian Franck era meu amigo (...). É terrível o que aconteceu. Dylan Pereira Piloto automobilismo

“Estou em choque e muito triste. Christian Franck era meu amigo, encontrávamo-nos muitas vezes nos circuitos para corridas nas pistas, e é terrível o que aconteceu”, declarou ao Contacto o piloto luso-luxemburguês Dylan Pereira, de 26 anos. Sem se conter, adiantou: “É o terceiro amigo que morre nas pistas”.

Duas mortes num mês

Pouco mais de um mês depois da morte do jovem piloto holandês Dilano van’t Hoff, de 18 anos, durante uma prova no Spa-Francorchamps, na Bélgica, a 1 de julho, Dylan Pereira volta a sofrer pela morte de um amigo. Isto depois da perda de outro companheiro francês, Anthoine Hubert, no mesmo circuito na Bélgica, em 2019.

"Vi Antoine morrer à minha frente naquela prova, foi muito duro, mas consegui continuar a correr”, lembra o lusodescendente que, naquele triste dia, acabou por vencer a competição.

“Nesta profissão temos sempre o risco de morte à nossa frente, mas a paixão pelas corridas é mais forte, além de que temos cuidado”, vinca Dylan Pereira, que em junho venceu a Porsche Carrera Cup, prova de apoio às 24 Horas de Le Mans.

A par com a amizade que os unia, Dylan e o malogrado colega Franck somam vários prémios no Luxemburgo. O lusodescendente foi eleito o melhor desportista masculino do Luxemburgo, em 2022, e Christian Franck o melhor automobilista de 2015 no país.

Arriscamos a vida (nos testes) para garantir a segurança de todos os condutores na estrada. Dylan Pereira Campeão da Porsche Supercup 2022

Pela segurança nas estradas

Além de correrem risco de vida nas competições, estes pilotos também o fazem nos testes de segurança aos automóveis comuns, ou a qualquer dos materiais das viaturas, como pneus.

“Muitas pessoas não sabem, mas somos nós, pilotos, que testamos ao limite os veículos e peças dos automóveis. Arriscamos a vida para garantir a segurança de todos os condutores nas estradas. Era precisamente isso que o meu amigo Franck fazia nesse dia”, diz Dylan Pereira.

Dylan Pereira sagrou-se campeão da Porsche Carrera Cup, em junho, a prova de apoio às 24 Horas de Le Mans. © Créditos: António Pires

No caso de Christian Franck, ao perigo dos testes a velocidades excessivas, proibitivas nas estradas normais, aliou-se o risco de o test drive ser realizado num perigoso autódromo.

“O circuito de Nürburgring é conhecido entre nós como o mais perigoso do mundo, por ser muito estreito e com paredes a limitá-lo”, lembra o piloto luso-luxemburguês que, mais uma vez, não pode acompanhar os pais nas férias em Portugal por causa dos treinos e competições internacionais nestes meses.