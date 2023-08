Domenico Laporta: “CLAS tomou a decisão justa desportivamente e eticamente”

Domenico Laporta, presidente do AS ALSS Luxemburgo, decidiu recorrer desta decisão na CLAS e fala, em declarações à Rádio Latina, de erro administrativo.

A Comissão Luxemburguesa de Arbitragem para o Desporto (CLAS), órgão do Comité Olímpico e Desportivo Luxemburguês (COSL) deu razão ao AS ALSS Luxemburgo no litígio contra o FC Sporting Bertrange e confirma assim a subida do clube da capital à Divisão 1.

Depois de uma vitória por 2-1 no jogo de barragem a 29 de maio entre as duas equipas da Divisão 2, o AS ALSS Luxemburgo foi castigado pelo tribunal de recurso da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) com uma derrota na secretaria por 3-0 devido a um erro na folha de jogo.

