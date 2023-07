Differdange joga hoje para a Europa Conference League

Share this with email

O treinador português Pedro Resende faz a antevisão do jogo, frente aos eslovenos, a contar para a segunda eliminatória League Path da Conference League 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico que regressou ao comando técnico do Differdange acredita que a sua equipa tem uma palavra a dizer frente ao recordista de títulos nacionais da Eslovénia (16).

“Será um jogo difícil, o Maribor é um clube altamente profissional e provavelmente favorito. O seu sistema tático pode variar, mas o 1x4x3x3 com um pivot defensivo tem maior predominância. A pressão está do lado deles, será natural terem maior iniciativa de jogo”, sublinha Pedro Resende. “No entanto, compete-nos entrar em jogo e mostrar a nossa capacidade, trabalhámos muito bem durante a pré-época e estou convicto que quando tivermos a bola vamos criar oportunidades de golo”. É esta a expetativa do treinador português para o jogo desta tarde.

Pedro Resende confidenciou que o plantel está fechado. “Se não houver nenhuma lesão ou proposta de algum clube estrangeiro para contratar um dos nossos jogadores, estaremos prontos para o campeonato e vamos disputar esta eliminatória com entusiasmo”, acrescenta.

© Créditos: Pedro Cunha

Quando questionado sobre as suas referências e inspirações como treinador, Pedro Resende refere alguns consagrados como Pep Guardiola e Jürgen Klopp. “O Guardiola tem a capacidade de a cada época inovar em alguma coisa, a ideia de jogo metamorfoseia-se e ajusta o posicionamento dos seus jogadores de forma inesperada transfigurando assim todas as dinâmicas de jogo”.

Pedro Resende aproveita a oportunidade para enviar uma mensagem de confiança aos adeptos do Diffedange, pedindo que apoiem a equipa. “Estamos comprometidos em realizar uma boa exibição, o grupo tem trabalhado de uma forma sensacional. Penso que todos os amantes do futebol no Grão-Ducado vão vibrar e muito com este encontro europeu”, concluiu.

A lista de jogadores enviada pelo FC Differdange 03 à UEFA é a seguinte: Amine Naifi, Asim Huskic, Diogo Lamas, Edgar Neves, Enis Nurkovic, Erico de Castro, Geoffrey Franzoni, Gianluca Bei, Guillaume Trani, Jorginho, Juan Bedouret, Kevin D´Anzico, Lucas Comachi, Lucas Pruzzo, Lucas Tavares, Ludovic Rauch, Néstor Monge, Pami Costa, Romain Ruffier, Rui Nibra, Théo Brusco e Ulisses Oliveira.

De referir que o F91 Dudelange também joga nesta quinta-feira pelas 19h, e desloca-se à cidade de Gzira em Malta para defrontar o Gzira United Football Club, a contar também para a segunda eliminatória League Path da Conference League 2023/2024.