Differdange joga esta quinta-feira para a UEFA Europa Conference League

O treinador português faz a antevisão do jogo, frente aos eslovenos, para o encontro a contar para a segunda eliminatória League Path da Conference League 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico português acredita que a equipa está preparada para tentar um bom resultado.

“Será um jogo exigente, mas vamos procurar melhorar a performance que exibimos no primeiro encontro. O Maribor, agora já nos conhece melhor e, seguramente, vai demonstrar o mesmo respeito por nós, sabendo que estaremos em campo para lutar pelo apuramento”, sublinha Pedro Resende.

E já há uma estratégia de jogo: “Manter a mesma atitude, concentração e entreajuda será meio caminho andado, em particular quando o adversário tiver a bola. Na nossa habitual organização ofensiva e com a lucidez que é esperada, vamos explorar os espaços que o Maribor vai conceder. Trabalhamos movimentos específicos que, aliados às transições ofensivas e com passes entre linhas, vão criar as oportunidades desejadas”. É esta a expectativa do treinador português para o jogo desta noite.

Pedro Resende aproveita a oportunidade para enviar uma mensagem de confiança aos adeptos do Differdange e a todos os amantes de futebol no Grão-Ducado. “No que depender de nós, vamos fazer tudo para deixar uma boa imagem e dignificar o futebol luxemburguês. Acredito que estamos preparados e, apesar do Maribor ser favorito, vamos tentar a qualificação”, acrescenta.

De referir que o Progrès Niederkorn, também esta quinta-feira, às 19h30, recebe o Football Club Midtjylland a contar para a segunda eliminatória League Path da Conference League 2023/2024. A equipa de Niederkorn vai tentar anular a desvantagem de duas bolas que trouxe do jogo na Dinamarca.

Hesperange triunfa por três bolas a duas sobre os The New Saints

Por seu lado, o F91 Dudelange acabou eliminado pelo Gzira United Football Club apesar de vencer ontem por duas bolas a uma. No conjunto das duas mãos, a equipa de Malta levou a melhor, 3-2 resultado agregado.