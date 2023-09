Differdange empata a uma bola frente ao Mondorf

Share this with email

Após o empate 1-1 na receção à US Mondorf-les-Bains, Pedro Resende era um treinador inconformado.

Numa análise ao jogo, o técnico português lamenta que a equipa tenha perdido dois pontos. "Foi um encontro muito bem disputado por ambas as equipas e podia ter sido melhor, se a terceira equipa sobre o terreno conseguisse ter estado à altura dos acontecimentos“, frisou.

Recentemente, o Differdange viu dois jogadores saírem para clubes estrangeiros, o que obrigou a equipa do sudoeste a trabalhar nos últimos dias do mercado de transferências. “Conseguimos confirmar duas jovens promessas, um vem do PSG, Kenny Nagera, e o Moussa Suso do Strasbourg. Espero que ambos venham conferir competitividade ao grupo de trabalho e possamos continuar na trilha dos nossos objetivos”. É esta a expectativa do treinador português.

O autor do golo do Mondorf foi Sofiane Bekkouche à passagem dos 18 minutos. Para o Differdange Jorginho empatou aos 68´ na transformação de uma grande penalidade.

© Créditos: Pedro AS Cunha

Após o empate frente ao FC Differdange 03, Manuel Correia era um treinador satisfeito.

Numa análise ao jogo o técnico português sublinha: "Tivemos duas falhas que o adversário não aproveitou e tivemos alguma sorte a chegar ao intervalo em vantagem. Na segunda parte, fomos solidários e demonstramos confiança nos nossos processos de jogo. Os meus jogadores estão de parabéns, é este o caminho,” acrescentou.

Os restantes resultados da 5.ª jornada da BGL disputada neste domingo, dia 3 de setembro, foram os seguintes:

· Victoria Rosport vs Una Strassen (0-3)

· Swift Hesperange vs FC Wiltz 71 (1-1)

· Union Titus Pétange vs Progrès Niederkorn (2-2)

· F91 Dudelange vs UN Kaerjeng 97 (4-1)

· Marisca Mersch vs Racing FC Union Luxembourg (2-2)

· FC Schifflange 95 vs CS Fola Esch-Alzette (3-1)

· AS La Jeunesse d'Esch/Alzette vs FC Mondercange (0-1)

Na liderança da BGL segue o Differdange com 13 pontos e o Mondercange é segundo com 12. A fechar o top 5 seguem o Schifflange, Niederkorn e Strassen com 10 pontos.

Segue-se uma pausa dos jogos entre clubes para se disputarem mais duas jornadas a contar para a qualificação do EURO 2024.