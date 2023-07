Differdange empata a uma bola com o Maribor

Share this with email

Numa análise ao jogo, o técnico português sublinha a "magnifica exibição da sua equipa", durante os 90 minutos. “Os jogadores fizeram um trabalho fantástico, fechámos muito bem os espaços e saímos de forma magistral nas transições. Apesar do sentimento de frustração com o último lance do encontro, temos de aproveitar o momento, o que fizemos hoje permite-nos acreditar”.

“A pressão continua do lado do Maribor, compete-nos disputar a segunda mão com a mesma determinação e ainda temos margem para melhorar. A polémica decisão da equipa de arbitragem já lá vai, vamos lutar pela qualificação até ao apito final”, acrescentou.

O autor do golo do Differdange foi Erico de Castro à passagem do minuto 24. O empate para o Maribor chegou por intermédio de Arnel Jakupović aos 96´na transformação de um livre direto.

Equipa do Differdange © Créditos: Pedro Cunha

Também nesta quinta-feira, o F91 Dudelange deslocou-se a Malta e perdeu frente ao Gzira United Football Club por 2 bolas a 0. Os golos da equipa da casa foram obtidos no decorrer da segunda parte e a decisão da eliminatória fica agendada para Dudelange na próxima semana.