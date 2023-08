Differdange é eliminado pelo Maribor no prolongamento

Pedro Resende faz o "rescaldo" da segunda mão do FC Differdange 03 na qualificação para a Conference League 2023/24.

Após a derrota por 4-3 na Eslovénia, frente ao NK Maribor, Pedro Resende era um treinador inconformado, mas muito satisfeito pelo trabalho dos seus jogadores.

Numa análise ao jogo, o técnico português sublinha "mais uma magnífica exibição da equipa". “Os jogadores fizeram um grande trabalho, mas foi difícil nos primeiros 15 minutos de jogo, pois o adversário mudou o sistema de jogo. O Maribor, com o apoio dos seus adeptos, foi conseguindo empurrar-nos para linhas mais recuadas e forçou o prolongamento. O sentimento de frustração é grande, pois não parece haver motivos para assinalar grande penalidade no último lance do encontro”, acrescentou.

Os autores dos golos do Differdange foram Erico de Castro à passagem do minuto 28 na transformação de uma grande penalidade. Guillaume Trani bisou no encontro, aos 43´e 47´, colocando o Differdange em vantagem de dois golos na eliminatória.

Para o Maribor marcaram Marko Kolar aos 5 minutos, Jan Repas reduziu aos 62´e Ivan Brnić aos 82 empatou a eliminatória.

Nos últimos 5 minutos do prolongamento o Differdange viu dois dos seus jogadores serem expulsos por acumulação de amarelos e Josip Iličić aos 122´na transformação de uma grande penalidade afasta o Differdange da Confrence League de forma dramática.

Por seu lado, o Progrès Niederkorn acabou também eliminado após prolongamento pelo Football Club Midtjylland. Apesar de vencer ontem por duas bolas a uma, no conjunto das duas mãos a equipa dinamarquesa levou a melhor, 3-2 resultado agregado.