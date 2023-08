Benfica junta título de campeão nacional à Supertaça com vitória por 2:0 sobre FC Porto desnorteado com as expulsões acicatadas de Pepe (capitão) e Conceição (treinador).

A primeira parte já dá um cheirinho, com quatro amarelos para o Benfica e três para o FC Porto. Sete é dose para o primeiro jogo oficial da época. A segunda parte é pior ainda, pois claro: a velocidade já não é a mesma, a clarividência idem idem, o bom senso aspas aspas. O clássico da Supertaça acaba (imagine-se) aos 90’+16 com um total de 12 amarelos e dois vermelhos, ambos directos, ambos para o FC Porto. Quando o começo de um texto de futebol é sobre indisciplina, está tudo dito. Infelizmente, está tudo dito.

Ou não. Se calhar, é preciso explicar o desnorte. E a culpa, em sentido figurado, claro está, é dos golos de Di María e Musa. Em seis minutos, dos 61 aos 68, o Benfica passa para a frente e arruma a questão. E só arruma porque o FC Porto deixa-se levar pela emoção em vez de se endireitar e arriscar mais um pouco para chegar à baliza de Vlachodimos. O FC Porto é um castelo de cartas, treme ao primeiro impacto e espalha-se ao comprido ao segundo. O efeito é devastador e a bola passa para segundo plano.

A expulsão de Pepe é adiada uma vez (entrada por trás sobre Rafa Silva). À segunda, só o VAR detecta aquela joelhada em Jurasek e toma lá vermelho. Já a expulsão de Conceição é um hino ao desatino. Porque o homem é expulso e fixa-se no chão, como quem diz ‘daqui não saio, daqui ninguém me tira’. É preciso a ida ao banco portista dos homens da segurança, os do colete amarelo. O árbitro está no meio-campo, Conceição está na linha lateral. A comunicação é feita através do capitão Marcano e a cena bizarra dura minutos. Até que o árbitro se decide por ir falar com o treinador do FC Porto e o assunto resolve-se com uma monumental assobiadela por parte dos adeptos do Benfica e o bater no coração de Conceição à entrada do túnel de acesso aos balneários.

Se puxarmos o filme atrás, até ao início de tudo, Benfica e FC Porto entram em campo com ideias diferentes. Roger Schmidt lança os reforços Kökçü mais Di María e joga com Rafa lá à frente. Já Conceição alinha com 11 jogadores da época passada e entra a todo o gás, como se estivesse a perder. Galeno tem o primeiro remate à baliza aos 14 segundos, a beijar as malhas laterais de Vlachodimos. O mesmo Galeno acumula mais dois remates até ao décimo minuto, ambos perigosos. O Benfica nem sai do seu meio-campo. Taremi falha um golo fácil na cara de Vlachodimos (13’) e Otávio acerta mal na bola (15’). O domínio é intenso. O primeiro aviso a sério do Benfica é só aos 28’, por Kökçü, com um remate fraco, traiçoeiro e junto ao poste. Diogo Costa defende com a categoria que se lhe reconhece.

Quando o Benfica acerta o passo, a partir dos 30 minutos, o FC Porto sente mais dificuldades em encontrar o caminho da baliza de Vlachodimos. Vai daí, começa um concurso esquisito de mergulhos até ao intervalo. É um ver-se-te-avias de proporções inimagináveis. Quando soa o apito do árbitro, há um alívio.

A segunda parte é diferente. Schmidt corrige à mão e atira Musa lá para dentro para a posição de 9. Rafa desce e o Benfica anima-se. O FC Porto, esse, sente-se desconfortável. Um canto para o Benfica. Dois. Três. Um remate à baliza. Dois, golo. Pepe sai mal para o ataque, Kökçü liberta na hora agá para Di María e o argentino, mais rápido que Zaidu, remata cruzado para o 1:0. Tome nota, é o primeiro golo do Benfica vs. FC Porto na Supertaça desde Paneira em 1994 (num outro clássico bicudo, na Luz, com cinco expulsões).

A alegria é imensa. Sete minutos depois, Musa ganha de cabeça a Pepe, a bola sobra para Rafa e o passe para Musa é mais de meio golo. Está feito o 2:0 num abrir e fechar de olhos. O FC Porto nunca mais se encontra em campo e nunca mais atina com a baliza de Vlachodimos. Pior a emenda que o soneto, Pepe é expulso com cartão vermelho directo por uma falta tão desnecessária quanto cobarde. À saída do campo, o central dá a braçadeira de capitão a Marcano e tira a camisola do corpo para mostrá-la aos adeptos benfiquistas.

No quadradinho seguinte, o quarto árbitro Fábio Veríssimo mostra a placa dos oito minutos de descontos e Galeno saca um coelho da cartola com uma bola ao ângulo superior. É a euforia, é o sonho do empate. Tudo em vão, porque o VAR avisa Luís Godinho de mão na bola de Gonçalo Borges. É evidente, embora Conceição diga ‘ombro’ alto e bom som.

Até final, Diogo Costa nega por duas vezes seguidas o 3:0 a Musa aos 90+6 e, no minuto seguinte, dá-se a expulsão de Conceição. O árbitro erra no seu juízo. A lei diz o seguinte, dois pontos, abre aspas: ‘No caso de qualquer elemento do banco se recusar a abandonar a zona do terreno de jogo, deve o árbitro solicitar a ação dos restantes elementos do banco, no sentido de fazer acatar a sua decisão. Se a ação referida no número anterior sair frustrada, o árbitro dará o jogo por terminado, não devendo, neste caso, pedir a intervenção da Força Policial.’

Adiante, a Supertaça é do Benfica, a primeira para um treinador estrangeiro desde 2005 (outra vez Benfica, agora Ronald Koeman), e o futebol português continua imerso em problemas infinitos entre o embaraçoso e o vergonhoso.

Com arbitragem de Luís Godinho, eis os actores principais e secundários em Aveiro:

BENFICA Vlachodimos; Bah, Otamendi (cap), António Silva e Ristic (Jurásek 46’); Kökçü (Florentino 70’) e João Neves (Chiquinho 75’); João Mário (Musa 46’), Di María (Schjelderup 90+11) e Aursnes; Rafa Silva

Treinador Roger Schmidt (alemão)

FC PORTO Diogo Costa; Pepê, Pepe (cap), Marcano e Zaidu (Gonçalo Borges 81’); Otávio, Eustáquio (Romário Baró 65’), Grujic (João Mário 69’) e Galeno; Taremi (Fran Navarro 81’) e Danny Namaso (Toni Martínez 65’)

Treinador Sérgio Conceição (português)

Marcha do marcador 1:0 Di María (61); 2:0 Musa (68)

Indisciplina expulsões de Pepe (90) e Sérgio Conceição (90+7)

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)