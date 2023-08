Daniel Brandão ambiciona reconquistar o título luxemburguês para a Amicale Steinsel

Daniel Brandão, treinador do Amicale Steinsel. © Créditos: Pedro AS Cunha

Em declarações ao Contacto, o técnico português diz acreditar que estão reunidas as condições para lutar pelos títulos nacionais na época 2023/2024.

Daniel Brandão revela-se bastante satisfeito pela oportunidade no clube. "Fiz trabalhos meritórios nos últimos quatro anos no Luxemburgo e este projeto parece surgir naturalmente. A receita para o sucesso será o trabalho diário, a dedicação e o compromisso”.

Um dos principais motivos para o treinador ter aceitado o desafio foi sentir que a direção da Amicale Steinsel realmente o queria a liderar a equipa e o técnico sublinha que “este sinal do staff, associado à possibilidade de lutar por títulos", lhe dá "grande motivação para manter o foco nos objetivos traçados”.

O treinador considera que na Luxembourg Basketball League (LBBL) se fazem poucos jogos e o tempo de paragem é muito longo, dando o exemplo: “Na época transata, o último jogo oficial foi no final de abril e só voltamos a ter jogos em finais de setembro. São sensivelmente cinco meses sem competição e, na minha opinião, a densidade competitiva podia ser estendida, pois acabamos por treinar mais do que jogamos. A grande motivação para os atletas e até para os adeptos são os jogos e, apesar de o número de clubes na LBBL estar ajustado à realidade do país, reajustar o modelo competitivo para se ter mais algumas semanas de competição pode ser benéfico para o basquetebol luxemburguês”, frisou.

Na opinião de Daniel Brandão, parte do sucesso do basquetebol no Luxemburgo pode passar pela formação. "Na planificação decidimos integrar cinco jovens na equipa principal. A ideia é começar a preparar a próxima geração de jogadores luxemburgueses no clube. Na Amicale Steinsel temos um verdadeiro programa de formação e investimos tempo e recursos nos jovens. Estamos cá para os ajudar a evoluir na modalidade, apesar do salto das camadas jovens para a equipa principal ser grande”, acrescentou.

Amicale Steinsel em treino © Créditos: Pedro AS Cunha

Para todos os encarregados de educação que queiram contactar a Amicale Steinsel e que pretendam que os seus educandos experimentem o basquetebol como desporto de desenvolvimento sócio-educativo, os contactos são os seguintes: amicalesteesel1947@gmail.com e o número de telefone +352 33 79 31.

No arranque da LBBL, a Amicale Steinsel (vice-campeã) desloca-se ao pavilhão do atual campeão nacional Basket Esch, no dia 24 de setembro, num jogo que promete grandes emoções: “Queremos ser sólidos defensivamente e no ataque procurar as melhores soluções. O coletivo será a nossa identidade durante a época, independentemente de alguns dos nossos jogadores se destacarem a cada jornada. Defender bem confere a possibilidade de vencer jogos mesmo em dias em que a equipa não apresente boas percentagens de lançamento ou que cometa demasiados turnovers”. É esta a expectativa do treinador português.

O roster da Amicale Steinsel para a época 2023/2024 é o seguinte: Alex Fries, Basil Meyer, Bob Melcher, Bob Rech, Gianni Beslija, Jarvis Williams, Jonas Theisen, Kelvin Almeida, Kim Aiken, Lou Demuth, Neal Keup, Noah Medeot, Scott Morton, Sean Bugeja e Tom Konen.