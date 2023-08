Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar esta época em goleada na Tunísia

Share this with email

Cristiano Ronaldo estreou-se esta segunda-feira a marcar ao segundo jogo oficial da época, na goleada do Al Nassr na Tunísia, por 4-1, sobre o Monastir, no grupo C da Liga Taça dos Campeões árabes.

Numa altura em que o jogo estava empatado 1-1, o internacional luso surgiu na área sem marcação e correspondeu de cabeça a um cruzamento do lado direito, voltando a colocar em vantagem a sua equipa, orientada pelo compatriota Luís Castro, aos 74 minutos.

O tento inaugural pertenceu ao brasileiro ex-benfiquista Anderson Talisca, aos 40 minutos, que, liberto na área, atirou com o pé esquerdo, adiantando os forasteiros.

Aos 66 minutos, o Monastir igualou nu lance invulgar: o guarda-redes fez um lançamento longo e o defesa Ali Al Oujami, tentando cortar, acabou por desviar a bola do seu guarda-redes, metendo-a na sua baliza.

Depois de Ronaldo devolver a liderança, a goleada chegou nos minutos finais, com um 'bis' do defensor Abdulelah Al Amri, consumado aos 88 e 90+1 minutos.

No primeiro jogo, na estreia oficial desta época, na sexta-feira, ante o também saudita Al Shabab (0-0), Cristiano Ronaldo e Talista começaram no banco, tal como os reforços Alex Telles e Seko Fofana, contudo esta segunda-feira integraram todos as opções iniciais do técnico português Luís Castro.

Cumpridas duas rondas, o Al Nassr comanda com os mesmos quatro pontos do Al Shabab, ambos em posição de apuramento, enquanto os egípcios do Zamalek seguem com três e o Monastir sem pontos.