Chiquinho elogia exibição do Benfica apesar de derrota frente ao Burnley

Os ingleses do Burnley aplicaram a primeira derrota do Benfica na pré-época, ao vencerem os ‘encarnados’ por 2-0.

O futebolista Chiquinho afirmou na terça-feira que o Benfica fez um bom jogo frente aos ingleses do Burnley, apesar da derrota (2-0), referindo que o objetivo é preparar a temporada e entrar bem na nova época.

“Uma primeira parte boa e dividida. Tivemos as nossas oportunidades para fazer golo. Na segunda parte, também criámos as nossas oportunidades, podíamos ter feito o 0-1. Não fizemos, o Burnley acabou por fazer o golo. Foi, sem dúvida, um jogo equilibrado, em que tivemos momentos de superioridade. O Burnley acabou por fazer dois golos e teve a felicidade de ganhar o jogo", afirmou, no final da partida, em declarações à BTV e à Sport TV.

Chiquinho explicou que os campeões nacionais vão agora preparar o próximo jogo particular frente aos neerlandeses do Feyenoord, agendado para domingo, no Estádio De Kuip.

“Vamos descansar e pensar no próximo jogo, com o Feyenoord. Trabalhar bem durante a semana para fazer mais um grande jogo”, referiu.

Balanço da pré-temporada

O médio do Benfica fez ainda um balanço positivo da pré-temporada da equipa orientada por Roger Schmidt, tanto a nível coletivo como individual.

“Tem sido uma pré-época muito boa, com jogos intensos, de grande qualidade. Perdemos, mas foi mais um jogo de preparação e vamos continuar a trabalhar para entrar bem na época. Tenho-me sentido bem. Tem sido uma pré-temporada dura e intensa, mas tenho-me sentido melhor a cada dia”, salientou.

O médio elogiou também a qualidade dos reforços para a nova temporada, afirmando que todos vão ajudar e “acrescentar valor” ao Benfica, que vai ter o primeiro jogo oficial frente ao FC Porto, na disputa da Supertaça Cândido de Oliveira.