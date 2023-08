Cândido de Oliveira, o homem e o seu sonho

Share this with email

Cândido Fernandes Plácido de Oliveira é um nome incontornável do futebol português. Muitos só o conhecem através da Supertaça, mas Cândido de Oliveira é mais que isso. Alcunhado pelos amigos mais íntimos de chumbaca, graças à sua figura física corpulenta e atarracada, é tudo e mais alguma coisa entre futebolista, seleccionador, treinador, dirigente e jornalista (funda o desportivo “A Bola”).

Nasce órfão a 24 Setembro 1896, em Fronteira, distrito de Portalegre, e é reencaminhado para a Casa Pia, onde cedo se revela um mestre na arte de jogar futebol como médio de ataque, com qualidade de passe e voz de comando.

O Benfica acompanha-o desde o início e inscreve-o em 1914. É avançado durante seis anos e marca na estreia oficial (5-0 ao Internacional). Depois de ganhar quatro títulos regionais de Lisboa pelos benfiquistas, volta à casa-mãe, onde venceria o seu quinto campeonato de Lisboa. No ano seguinte, a 18 Dezembro 1921, é o capitão da selecção no primeiro jogo de sempre de Portugal, vs. Espanha, em Madrid (derrota por 3-1).

Terminada a carreira de jogador, Cândido continua ligado ao futebol. Como seleccionador nacional é o responsável pela campanha nos Jogos Olímpicos Amesterdão-1928 e ainda pela estreia de alguns valores indiscutíveis do nosso país, como José Águas e Matateu. Acrescentar o Sporting dos Cinco Violinos, o Porto de Pedroto ou o Belenenses à sua lista de clubes é um mero pró-forma. Interessa mais, isso sim, falar de Cândido de Oliveira como grande figura humana e democrata convicto que se insurge publicamente contra os regimes de Hitler, Mussolini, Franco e até Salazar.

A sua coragem intelectual só o leva a problemas e mais problemas. É preso pela PIDE, numa operação comandada por António Roquete (guarda-redes da selecção portuguesa capitaneada por Cândido no tal primeiro jogo de sempre, em Madrid), e interrogado vezes sem conta. Brutalmente torturado e espancado a ponto de lhe terem partido todos os dentes, em 1942 é enviado para o campo de concentração do Tarrafal, onde permanece até 1944 – escreveria o livro “Tarrafal – O Pântano da Morte”, publicado a título póstumo, após o 25 de Abril de 1974.

Demitido dos Correios Telégrafos e Telefones (CTT), onde trabalhara longos anos e atingira a elevada função de inspector de exploração, Cândido de Oliveira é libertado e oferecem-lhe o cargo de volta mais o de seleccionador nacional. Só aceita o segundo, mas não se mantém por muito tempo. O Sporting chama-o e é bicampeão nacional, em 1948 e 1949. O primeiro título tem uma história curiosíssima. No dia 25 Abril 1948, o líder Benfica recebe o Sporting, nas Amoreiras, com dois pontos de avanço e vantagem no confronto directo (3-1 no Lumiar), a primeira regra de desempate.

Cândido, técnico sportinguista e confesso benfiquista, é acusado por um dirigente do Sporting de estar a delinear uma táctica suicida para entregar o título ao adversário, mas o factor Peyroteo clarifica toda a situação. Com quatro golos do avançado em 34 minutos, o Sporting goleia 4-1 nas Amoreiras (campo maldito para os verdes, com apenas três vitórias em 25 partidas) e já se sente campeão. No balneário, entre festejos e abraços, Cândido apresenta a demissão, à frente dos jogadores e do tal dirigente que o julgara antes de tempo. Vale a pronta intervenção do homem que o injuriara e duvidara das suas reais capacidades. Cândido continua assim à frente dos Cinco Violinos e levanta, no ano seguinte, a “Taça Século”, atribuída pelo jornal a quem vence três campeonatos consecutivos.

Segue-se o Flamengo, em 1950. Isso mesmo, Cândido é o primeiro português num grande brasileiro. A aventura no Rio enche-lhe as medidas. “O Estádio do Maracanã é um assombro, uma construção que se vê a quilómetros de distância, um templo do futebol mundial. Dá gosto jogar aqui. Além disso, o Brasil tem muita matéria-prima e, se não foram campeões do mundo este ano, sê-lo-ão, sem dúvida, daqui a uns quantos”, vaticina com oito anos de antecipação – curiosamente, Cândido morreria com pneumonia durante esse Mundial-58, antes da final do indiscutível 5-2 do Brasil vs. Suécia.

O seu primeiro jogo no Flamengo é uma vitória sobre o Canto do Rio por 4-0, a 10 Setembro. Seguem-se mais 12 jogos, dois deles com o Vasco (derrotas por 2-1 a 24 Setembro, 4-1 a 26 Novembro). Quando o Botafogo ganha 4-2 no Maracanã, o futuro de Cândido de Oliveira é traçado com um bilhete de volta para Portugal. “Não estou desanimado, foi uma experiência de vida que recordarei por muitos e bons anos. Tanto assim é que vou ficar aqui mais dez dias antes de partir para casa, onde anseio pelo Natal.” Sai da cidade maravilhosa no dia 13 Dezembro 1950.

No regresso a Portugal, trabalha dois anos no Porto e não consegue qualquer título – apenas a presença na final da Taça de Portugal, de má memória (5-0 para o Benfica). O último desafio da carreira atira-o para Coimbra, em 1955. É lá que o homem consegue uma proeza assinalável de meter a Académica a jogar bom futebol. Dir-se-ia anos a fio um futebol à Académica, sinónimo de posse de bola através do passe curto, pré-tiki-taka, portanto. Em 1958, sai de Coimbra e abraça o desafio de acompanhar o Mundial da Suécia como enviado-especial d’A Bola. É a sua última aventura. Por tudo o que dá ao futebol, a federação portuguesa dá o nome Cândido de Oliveira à Supertaça portuguesa a partir de 1981. Amanhã, joga-se a 43.ª edição, a 11.ª entre FC Porto e Benfica.

Acredite: dessas 11, o Benfica só ganha uma. Sim senhor, uma só. É em 1985, basta um golo de Diamantino em 180 minutos. Daí para a frente, o FC Porto ganha oito – antes, já ganhara duas. Nada disto interessa (ou interessa?) quando soar o primeiro apito do árbitro, no dia 9, em Aveiro.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)