Canach desloca-se a Hostert no arranque da Promotion Honneur

O treinador português Jorge Chula faz a antevisão do jogo com o Hostert, para o encontro a contar para a primeira jornada da Promotion Honneur 2023/2024. Em declarações ao Contacto, o técnico português acredita que a sua equipa vai pontuar.

“Acima de tudo queremos ser competitivos, sabemos que o Hostert vai manter a mentalidade da BGL cultivada nas últimas cinco épocas e penso que têm o objetivo de regressar à elite do futebol luxemburguês. Vamos procurar um bom resultado com futebol atrativo baseado na posse de bola. Espero que os adeptos possam desfrutar de um bom jogo, ambas as equipas vão procurar os três pontos”. É esta a expetativa do treinador português para o jogo deste domingo.

O treinador português entra na sua quarta época em Canach, “queremos ter maior estabilidade durante esta época e sabemos que o campeonato será mais competitivo. No ano passado fomos irregulares até à pausa de inverno e depois tivemos uma segunda volta fantástica que nos permitiu chegar ao playoff de promoção/despromoção frente ao Fola. Estivemos perto de tocar o céu, mas a maior experiência do adversário prevaleceu”, sublinha.

Na opinião do treinador português, não parece haver nenhum clube claramente favorito a subir à BGL, “pode ser um bom tónico para a competição pois, se houver imprevisibilidade mais adeptos poderão acompanhar o nosso campeonato. Nós podemos pensar na subida depois do que fomos capazes de fazer na época transata, mas o principal objetivo é a manutenção”, acrescenta.

© Créditos: Pedro Cunha

Quando questionado sobre as suas referências e inspirações como treinador, Jorge Chula destaca Jesualdo Ferreira, um grande conhecedor do futebol e com o qual aprendeu muito. Jorge Jesus, José Mourinho e Abel Ferreira são exemplos da paixão, exigência e constante motivação que demonstram pelo desporto rei cifrando-se estes também como as suas principais referências.

O plantel da Jeunesse Canach para a época 2023/24 é o seguinte: Aldin Dervisevic, Christophe Welbes, Diego Rodrigues, Din Dervisevic, Dylan Reihle, Eric Beckius, Filipe Aguiar, Hugo Domingos, Jailson Tavares, Jimmy Duarte, Juncai Wang, Leonel Domingos, Lex Hermann, Logan Bichler, Marienel Falade, Marvin Geran, Pape Diakhite, Pierre Laborie, Ryan Affane, Samb Cheikhtidiane, Tiago Costa, Tun Rauen, Valentin Roulez e Xavier Araújo.

Os restantes encontros da 1ª jornada da Promotion Honneur que se disputam neste domingo dia 20 de Agosto às 16h são:

· Koeppchen Wormeldange vs Yellow Boys Weiler-la-Tour

· Alisontia Steinsel vs FC Lorentzweiler

· FC Rodange 91 vs Etzella Ettelbruck

· Résidence Walferdange vs CS Grevenmacher

· US Rumelange vs SC Bettembourg

· Blo-Wäiss Medernach vs FC Mamer 32

· Berdenia Berbourg vs Avenir Beggen