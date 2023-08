Arábia Saudita, a última tentação

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Arábia Saudita. O nome do país está na ponta da língua de todos nós. Há muito tempo, atenção. Desde 1989, mais precisamente num 3 de Março, quando Portugal ganha 2:0 à Nigéria em Riade e sagra-se campeão mundial sub20, com golos de Abel Silva e Jorge Couto. Se avançarmos no tempo até 1996, tropeçamos noutro pedaço de história luso-saudita com a conquista da Taça da Ásia por parte de Nelo Vingada, então seleccionador da Arábia Saudita.

Já em pleno século XXI, José Gomes vence pelo Al Ahli a Supertaça da Arábia Saudita 2016, Rui Vitória é campeão nacional pelo Al Nassr em 2019 e, três semanas depois, Pedro Emanuel levanta pelo Al Taauwon a Taça do Rei 2019. Todos os troféus, até um da selecção, têm uma presença portuguesa. Só falta um título de melhor marcador. Vai daí, o Al Nassr aparece em todas as notícias com uma proposta para Cristiano no valor de 70 milhões de euros por ano só em salários até 2025.

Sem mercado na Europa, à conta do seu salário, da sua idade e, sobretudo, da sua atitude errática nos últimos meses entre Manchester United e selecção portuguesa no Mundial-2002, o siiiiim de Ronaldo é uma realidade. O homem é apresentado com pompa e circunstância em Riade, curiosamente no dia do funeral de Pelé em Santos. O capitão da selecção portuguesa diz de sua justiça. ‘Quando tomei esta decisão, a minha família apoiou-me, especialmente os meus filhos, e a recepção foi fantástica, os sauditas trataram-me bem. Posso dizer que tinha muitas oportunidades na Europa, muitos clubes. E também no Brasil, na Austrália, EUA, até em Portugal. Vários clubes tentaram, mas dei a palavra ao clube, não só para desenvolver o clube e o país. Sei o que quero e o que não quero. É uma boa oportunidade para ajudar a melhorar tantas coisas. Até do ponto de vista das mulheres. Muitas pessoas não sabem, mas o Al Nassr tem uma equipa feminina.’

Neymar trocou os franceses do PSG pelo Al-Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus. © Créditos: AFP

Mais à frente, há quem lhe pergunte sobre a Arábia Saudita. ‘Não é o fim da minha carreira vir para a Arábia Saudita. Não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Sei que o campeonato é muito competitivo, as pessoas não sabem, mas eu sei, porque vi muitos jogos.’

Arábia Saudita. O nome do país está na ponta da língua de todos nós. Há algum tempo, atenção. Desde Outubro 2018, quando soa o alarme noticioso com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, num movimento selvagem perpetrado por agentes do governo saudita, a mando do príncipe Mohammad bin Salman.

Sadio Mane é companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr. © Créditos: Abdullah Mahdi / AFP

Arábia Saudita. O nome do país está na ponta da língua de todos nós. Há algum tempo, atenção. Desde Outubro 2018, quando soa o alarme noticioso com o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, num movimento selvagem perpetrado por agentes do governo saudita, a mando do príncipe Mohammad bin Salman.

As notícias ‘político-sociais’ da Arábia Saudita arrepiam qualquer um. Em Janeiro de 2016, o governo mata de uma só vez 47 presos condenados por terrorismo. Desses, 42 são decapitados e cinco baleados por um esquadrão de atiradores. A matança é pública. Outro registo inenarrável: as mulheres e raparigas continuam sujeitas a discriminação. Legalmente subordinadas ao homem no que diz respeito ao casamento, ao divórcio, à custódia dos filhos, a heranças e em outros aspetos. Sob o sistema de tutela masculina, uma mulher não pode tomar decisões sozinha e tem de ser um homem seu parente a decidir tudo em seu nome.

Mais uma achega: quem não é condenado à morte, é preso (activistas vários, entre mulheres a pedir direitos iguais aos homens ou homens a pedir eleições democráticas ou homens a pedir o fim dos atentados ao Iémen ou membros da comunidade xiita, profundamente discriminada na vida pública do país); quem não é preso, é chicoteado mil vezes na praça pública (como o blogger Raif Badawi).

N'Golo Kanté deixou o Chelsea e rumou à Arábia Saudita. © Créditos: AFP

Mais uma achega: quem não é condenado à morte, é preso (activistas vários, entre mulheres a pedir direitos iguais aos homens ou homens a pedir eleições democráticas ou homens a pedir o fim dos atentados ao Iémen ou membros da comunidade xiita, profundamente discriminada na vida pública do país); quem não é preso, é chicoteado mil vezes na praça pública (como o blogger Raif Badawi).

A Arábia Saudita é isto. E muito mais, infelizmente. Também infelizmente é o caso de muitas potências mundiais, como EUA, França e Inglaterra, fecharem os olhos a estas atrocidades porque lucram com o negócio de armas com a Arábia Saudita. E agora? Nada, no pasa nada, é fechar os olhos e fingir que o futebol da Arábia Saudita é a última Spur-Cola do deserto. O rosto dessa mudança é Cristiano Ronaldo. Para chegar a Riade, via Madrid, o português faz-se acompanhar de toda a sua família próxima entre namorada e cinco filhos. Dentro do avião de luxo, dotado de um quarto e tudo, Ronaldo também leva um número de auxiliares e até uma empresa de segurança privada. À chegada, o aparato é o de sempre. Cristiano carrega o seu mundo aos ombros. A sua mansão em Riade, bem perto do estádio do Al-Nassr, está avaliada em 13 milhões de euros e tem oito quartos mais uma piscina olímpica.

Karim Benzema é a nova estrela do Al-Ittihad, comandado pelo português Nuno Espírito Santo. © Créditos: AFP

Daí para cá, o futebol saudita mexe com todo o mundo. À base de ganância, que rima com ignorância. O desejo de experimentar um outro futebol é uma desculpa esfarrapada/disparatada. Aliás, mentirosa. O que todos querem, sem excepção, é dinheiro. Normal, nada a dizer. Ninguém é pesetero por isso. Nem sequer Figo. Agora, mentir à descarada como se o desafio fosse mudar o futebol saudita ou do Médio Oriente é tonto. E há muitos amigos do zorro na Arábia, têm chegado aos magotes, quais reis magos sem (in)senso, alguns com birra e dentes ‘martelados’ de ouro.

Rúben Neves joga atualmente no Al-Hilal. © Créditos: Abdullah Mahdi / AFP

Daí para cá, o futebol saudita mexe com todo o mundo. À base de ganância, que rima com ignorância. O desejo de experimentar um outro futebol é uma desculpa esfarrapada/disparatada. Aliás, mentirosa. O que todos querem, sem excepção, é dinheiro. Normal, nada a dizer. Ninguém é pesetero por isso. Nem sequer Figo. Agora, mentir à descarada como se o desafio fosse mudar o futebol saudita ou do Médio Oriente é tonto. E há muitos amigos do zorro na Arábia, têm chegado aos magotes, quais reis magos sem (in)senso, alguns com birra e dentes ‘martelados’ de ouro.

À chegada multimilionária de Ronaldo, seguem-se outros artistas com nome feito na praça e eternos candidatos à Bola de Ouro. Assim à cabeça, Benzema (Al Ittihad) e Neymar (Al Hilal), um de cada rival do Al Nassr à conquista do título de campeão nacional, na posse de Nuno Espírito Santo (Al Ittihad). Todos os grandes clubes sauditas gastam mundos e fundos para limpar a imagem de um país feio por dentro e abominável por fora.

Ler mais:

Espelho meu, espelho meu, há algum nome mais bonito que o meu?

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, é o mais louco do mercado com quase 300 milhões de euros em seis jogadores: Neymar (90), Malcom (60), Rúben Neves (55), Milinkovic-Savic (40), Koulibaly (23) e Bono (21). O Al Nassr de Ronaldo gasta 52 milhões para contratar Brozovic (Inter), Mané (Bayern) e Alex Telles (Man United). O Al Ittihad junta Fabinho (Liverpool), Kanté (Chelsea) e Jota (Celtic) por 75 milhões. O Al Ettifaq convence Henderson, do Liverpool, a juntar-se ao treinador Gerrard, também inglês, também lenda do Liverpool. O Al Ahli ‘engana’ dois jovens sub25 do calibre de Ibañez (Roma) e Saint-Maximin (Newcastle) e acomoda-os aos trintões Mahrez (Manchester City) e Mendy (Chelsea).

Que se divirtam a jogar à bola num país imoral.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)