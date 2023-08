Alexandre Pires quer reconduzir o US Heffingen ao convívio entre os grandes do basquetebol luxemburguês

Share this with email

Em declarações ao Contacto, o técnico português diz acreditar que é possível assegurar uma das duas primeiras posições da Nationale 2 Hommes e subir de divisão, revelando-se ainda muito satisfeito pela nova oportunidade no clube. “Entre 2015/2018 estive aqui e este novo projeto também deve significar que deixei algo de muito positivo no clube durante esses 3 anos”, salienta.

Um dos principais motivos para o regresso do treinador foi o compromisso assumido pelos atletas em permanecerem juntos. Alexandre Pires sublinha que “este sinal do plantel, aliado ao manifesto desejo da direção em querer recolocar a US Heffingen na Luxembourg Basketball League (LBBL), demonstra que temos um bom desafio pela frente, o qual abraço com entusiasmo e dedicação no trabalho para atingir os objetivos traçados”.

Com mais de 35 anos já dedicados ao basquetebol, Alexandre Pires já partilhou algumas ideias com o selecionador nacional, referindo que “o atual modelo competitivo não serve os interesses do basquetebol luxemburguês. Num país com menos de 800 mil habitantes existirem sete divisões seniores é pouco realista. Alguém conhece um país com 3 ou 4 milhões de habitantes com um número de ligas semelhante? É verdade que temos muitos clubes no Luxemburgo, mas não há jogadores suficientes e esta é a minha primeira reflexão”.

O treinador considera que a LBBL composta por 12 clubes é atrativa, porém questiona a lógica dos play-offs à melhor de três partidas, sugerindo que esse formato visa encerrar a competição rapidamente. O responsável acredita que este modelo é desfavorável e merece ser reconsiderado.

O técnico português também levanta a questão dos estrangeiros, distinguindo entre nacionais e não nacionais, mesmo que estes últimos sejam provenientes de um dos 28 países da União Europeia. Além disso, menciona o número de jogadores americanos e defende que adicionar mais um pode ser benéfico. Para o exemplificar, recorda os seus tempos de basquetebolista, onde a presença de jogadores de várias nacionalidades (5/6) melhorou a qualidade dos treinos e a competição em si, mas a implementação de uma lei protecionista diminuiu o nível do basquetebol de forma evidente.

A sua reflexão vai no sentido do que se pretende construir no Luxemburgo, pois, havendo poucos profissionais no contexto atual, o normal é ser-se trabalhador/basquetebolista. Na opinião do técnico português, procurar soluções para ajudar o basquetebol a evoluir não tem de ser polémico, visto que todas as equipas nacionais têm jogadores naturalizados, mas estes ao serem contabilizados como estrangeiros é que faz pouco sentido. Acredita que com ajustes e ideias ponderadas pelas partes envolvidas, o basquetebol pode beneficiar significativamente.

Percurso de sucesso

Na sua carreira como basquetebolista profissional, Alexandre Pires conta 19 épocas nas quais se destacam a conquista do título nacional e a taça de Portugal pelo S.L. Benfica na época de 1994/95.

Pela seleção nacional de Portugal somou 93 internacionalizações divididas entre os escalões de sub 16, 18 e 23, destacando-se a maioria delas na equipa principal com um total de 78 jogos disputados, tendo sido capitão durante 10 anos.

Como treinador já conta com mais de 20 anos de experiência distribuídos pela formação e pelo basquetebol profissional. Destacam-se os títulos na Proliga em 2008/2009 e a Taça António Pratas 2009/2010 na Illiabum Club. No Luxemburgo, foi campeão nacional e vencedor da taça em 2017/2018 com a equipa feminina U16 da US Heffingen e campeão nacional da Nationale 2 hommes em 2021/2022 no Gréngewald Hostert.

Alexandre Pires orienta o treino. © Créditos: Pedro Cunha

Na opinião de Alexandre Pires, parte do sucesso do basquetebol no Luxemburgo pode passar pela formação. Nesse sentido, é importante promover a abordagem com os jovens, que "requer conexão e responsabilidade. Oferecemos oportunidades, mas a paciência é fundamental. Os treinadores entendem que jovens atletas precisam de várias oportunidades para se destacarem. O treino contínuo é primordial, treinar ocasionalmente não basta”.

Com a implementação de treinos diferenciados por faixa etária, uma abordagem inovadora está a ser liderada pelo experiente técnico José Costa. Alexandre Pires considera que o seu adjunto será decisivo nesta nova etapa do clube, sendo ele extremamente vocacionado para o trabalho com jovens e muito apaixonado pelo que faz neste desporto. Em Heffingen, esta dupla pretende dar passos firmes rumo à excelência na formação.

O treinador declara que “todos os jovens são bem-vindos na US Heffinge", pois o clube está "disponível para treinar às 6h30 da manhã, se for necessário, antes de estes irem para a escola ou até mesmo ao domingo. Estamos cá para os ajudar a integrarem-se neste magnífico desporto”.

Para todos os encarregados de educação que queiram contactar a US Heffingen e que pretendam que os seus educandos experimentem o basquetebol como desporto de desenvolvimento sócio-educativo, os contactos são os seguintes: secretaire@usheffingen.lu e o número de telefone +352 87 89 04. Escalões por idades: kiddies (2020/2017), pré-poussins (2016/2014), poussins e poussines (2013/2012), minis e fillettes (2011/2010), scolaires 2009/2008, F Sco a cadettes (2009/2005), cadetes (2007/2006) e seniors (ab 2005).

Tradicionalmente, o pavilhão de Heffingen é visto como um dos mais difíceis para os adversários lá conseguirem colher um bom resultado e Alexandre Pires não tem dúvidas: “A atmosfera durante os jogos é vital para a nossa equipa e os nossos adeptos são fundamentais e precisamos deles”.

União é um fator decisivo

O responsável sublinha ainda que o plantel está consciente que o grupo será o sucesso da equipa, apesar de ser natural um ou outro atleta se destacar em vários jogos ao longo da época.

Alexandre Pires refere que no arranque do campeonato a 23 de setembro, e com todo o respeito pelos adversários, quer subir, apesar de outros clubes poderem ter o mesmo objetivo. Considerando que defesas sólidas são cruciais para conquistar títulos, o treinador deseja ter uma das melhores defesas e, no ataque, quer privilegiar a tomada de decisão dos jogadores, pois são eles os protagonistas.

Heffingen em treino. © Créditos: Pedro Cunha

Quando questionado sobre as suas referências e inspirações como treinador, destaca os professores durante a sua formação, que o influenciaram como pessoa e no homem que se tornou. Hermínio Barreto, Carlos Teigas, Carlos Barroca, Orlando Simões, Jorge Adelino e Tozé Coelho são as grandes referências.

A concluir, Alexandre Pires disse em tom de brincadeira: “Desde que me conheço que estou no basquetebol, abracei este maravilhoso desporto desde tenra idade. Possivelmente irei morrer a caminho do pavilhão, dentro dele ou depois de sair de lá. O basquetebol deu-me tudo, também me tirou algumas coisas, mas é a minha vida”.

O roster do Heffingen para a época 2023/2024 é o seguinte: Antoine Medeot, Ben Urwald, Charel Oly, Ewan Mistico, Frank Jacoby, Jan Stoffel, Jonathan Janssen, Lee Bourgeois, Louis Kohn, Max Schimit, Philippe Arendt, Terry Winn, Tim Schomer, Tom Schomer e Yannick Besenius.