Abram alas, é a 1.ª divisão

FC Porto 2018, Benfica 2019, FC Porto 2020, Sporting 2021, FC Porto 2022, Benfica 2023. Desde a chegada de Sérgio Conceição ao Dragão no Verão 2017, a 1.ª divisão alimenta duas curiosidades preciosas: não há bicampeões e o FC Porto é sempre campeão em anos pares. Ora como vamos avançar para a época 2023-24, a passadeira azul está estendida. Pelo meio, nove meses de intensa competição, a começar esta 6.ª feira e a acabar no dia 19 Maio.

O Benfica é o favorito. Mais uma vez. Se a riqueza do plantel e a permanência do treinador reforçam o estado de graça, o estatuto de campeão em título dá-lhe necessariamente outro élan. A ideia é chegar ao 39 e os reforços Kokçu mais Di María traduzem a ambição desmedida em repetir a época anterior, em que a regularidade acima da média na 1.ª divisão é acompanhada por resultados sensacionais na Liga dos Campeões.

Também há espaço para uma referência especial ao sim de Otamendi. O capitão está de saída, já cansado do futebol europeu, e, de repente, faz marcha-atrás. A sua continuidade é um bem precioso. Até ver, claro. Ninguém sabe, nem o próprio, como se sente para os exigentes desafios da próxima época.

Menção ainda para Roger Schmidt. O alemão é bom de bola e nem é preciso recuar um ano. Podemos (e devemos) esticar a máquina do tempo para dez anos, por exemplo. Ainda no Bayer Leverkusen, o bom do Roger passa um grupo de Liga dos Campeões, e em primeiro lugar, com Monaco (de Leonardo Jardim, 2.º), Zenit (de André Villas-Boas, 3.º) e Benfica (de Jorge Jesus, 4.º).

Só um detalhe: o homem prepara-se mal nos jogos grandes. Daí, só uma vitória em quatro possíveis (1:0 no Dragão, a jogar contra dez elementos por 70-e-tal minutos). Também é verdade, e visto de outro prisma, só uma derrota. Só que os quatro jogos evidenciam um Benfica inferior, encolhido, sem chama. A prova mais evidente é o 2:1 de virada do FC Porto na Luz. E se os clássicos em 2022-23 ganham-se (e perdem-se) com tesão pela bola, os dérbis apresentam outra cara, mais táctica, com vitória de Rúben Amorim no planeamento e abordagem ao jogo. Enfim, falta ali qualquer coisa para superar um mini-trauma.

O FC Porto é a segunda força do país. É assim há 50 anos. Sim senhor, o FC Porto ganha 25 campeonatos desde o 25 Abril. Metade. Repetimo-nos, me-ta-de. É obra. E a obra é de Conceição desde 2017. Tricampeão em seis tentativas, Sérgio arrisca o tetra. Toda a instabilidade provocada pelas notícias das saídas de jogadores-chave ainda antes do final da época passada cai em saco roto.

Diogo Costa está firme, Otávio rijo está e Taremi sonha com o segundo título seguido de melhor marcador. É claro, muita coisa pode acontecer até ao fim do mercado de transferências, mas a realidade é que o FC Porto dribla bem as crises de pseudo-ansiedade. E ainda sabe contratar: primeiro é Nico González ao Barcelona, depois é Alan Varela ao Boca Juniors. Dois jogadores com um futuro imenso, cheios de fibra e com vontade de dar tudo – outra coisa é, aliás, impossível para aqueles lados. Sem esquecer o avançado espanhol Fran Navarro, contratado em Janeiro ao Gil Vicente e um goleador destemido, até (quem sabe?) para fazer esquecer Taremi, caso o iraniano saia para o Tottenham.

A seguir, os dois Sportingues do costume. Se o de Portugal é uma presença constante nas bolsas de apostas, porque o verde é a cor da esperança, porque Rúben Amorim é um óptimo treinador e porque o único reforço dá ares de craque: chama-se Göykeres, é sueco, vem do Coventry, da 2.ª divisão inglesa, e tem andamento para marcar 20 ou mais golos em Portugal. Se se confirmar a sua mais valia à frente da baliza, o Sporting vira candidato. Se não, é mais do mesmo. E o mais do mesmo é passar ao lado da época sem o encanto das vitórias sistemáticas nem o charme das exibições de sonho.

Facto inquestionável, o Sporting só ganha seis vezes o campeonato nos últimos 50 anos – a tal medida do 25 Abril. É pouco, muito muito muito pouco para um grande. O Sporting precisa de dar um coice na crise da época passada. É uma frase já esbatida e convencional, ao ponto de haver piadas, como esta: há hipóteses de o Sporting ser campeão? Há, mas são verdes.

Vira o disco e toca o mesmo. Num outro tom. É o Braga, claramente a quarta força do futebol nacional e ainda com direito a um lugar na Liga dos Campeões, via play-off. O terceiro lugar em 2022-23 e a presença na final da Taça de Portugal conferem um passo em frente na ambição de se intrometer no mundo dos três grandes. Só que a equipa de Artur Jorge falha nos capítulos decisivos. E, pior, falha com nota negativa. Aquele 1:0 na Luz, decidido por Rafa, é um jogo de sentido único, sem alma nem discernimento do Braga. E aquela final da Taça perdida para o FC Porto é outro hino à fragilidade repentina e nada condizente com o estilo visto (e aplaudido) dos tempos mais recentes.

É estranho, o fenómeno bracarense de se ir abaixo nos momentos capitais. Se corrigir essa lacuna, há jogadores e futebol para chegar longe. E o longe é o inédito título de campeão, perdido só na última jornada em 2010 para o Benfica. O projecto está bem orientado há anos e anos. As chegadas de Pizzi e Bruma em Janeiro deram um toque muito artístico. E agora as contratações de José Fonte e Rony Lopes acrescentam competência mais magia. O caminho está traçado, é seguir em frente sem medos nem hesitações.

Abram alas, a 1.ª divisão 2023-24 vai começar. O espectáculo promete.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)