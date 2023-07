A silly season é quando um homem quiser

Share this with email

Junho, Julho, Agosto. Trocado por miúdos, é a silly season. As manchetes dos jornais desportivos alimentam reforços, os reforços implicam sonhos, os sonhos é mais de meio caminho andado para a glória antecipada e a glória antecipada traduz-se num sorriso à campeão, como se o mundo fosse nosso e só nosso.

Às vezes. Estou a ser simpático. Muitas vezes (agora sim, a verdade nua e crua) a silly season é o ano todo, as tais manchetes, os sonantes reforços, os constantes sonhos e a consagração da glória, salve o pleonasmo. E para esticar a corda, a insensatez elevada ao infinito. Em 2023, é a euforia desmedida com o Al Nassr, uma equipa de um país incivilizado com dois portugueses no plantel. Há uns anos, já no século passado, em 1997, é o caso Sá Pinto.

Aos altos e baixos, a qualificação para o Mundial-98: empate na Arménia, derrota na Ucrânia, vitória vs Albânia, outra vs Ucrânia e 0-0 vs Alemanha na Luz. Oito pontos em 15 possíveis. Em Março 1997, vamos alimentar o sonho a Belfast, vs Irlanda do Norte. Nove da manhã do dia 26, o primeiro da concentração. Sá Pinto chega ao Estádio Nacional, vestido à civil.

Ninguém poderia adivinhar as suas motivações – o avançado do Sporting não fora convocado e poderia, por exemplo, vir desejar boa sorte aos companheiros para corresponder ao convite de Joseph Wilson, então a desempenhar funções na Federação Portuguesa de Futebol. Mas não: nas primeiras horas do dia, Sá Pinto lera no Record e ouvira na TSF que o fundamento para ter sido preterido por Artur Jorge se ficara a dever a eventuais actos de indisciplina ocorridos em jogos anteriores, dois particulares, um com a França, em Braga, outro com a Grécia, em Atenas.

Visivelmente fora de si, Sá Pinto chega ao Jamor numa carrinha Volvo azul-escura, pergunta pelo seleccionador nacional e segue o caminho do túnel de acesso ao relvado, ao encontro de Artur Jorge. Os primeiros relatos coincidem na violência do avançado, traduzida em dois socos antes de dois ou três pontapés com o seleccionador no chão, a tentar levantar-se.

Todos convergem na tese de que não houvera qualquer diálogo prévio: Sá Pinto dirige-se a Artur Jorge, agride-o e insulta-o. A informação é mais relevante do que à primeira vista parece na fase final do processo que viria a castigá-lo e a dúvida quanto à pena a aplicar está relacionada com esse momento: cinco meses se respondera a uma provocação ou um ano se agira por livre iniciativa.

Quando já está de saída do local, Rui Águas, adjunto de Artur Jorge, surge do interior das cabinas e bate com a mão no vidro da viatura de Sá Pinto. Os ânimos voltam a aquecer, com confrontos físicos agora visíveis e registados por um repórter fotográfico na parte de fora do estádio – António José, do diário ‘Manhã Popular’, ainda em fase de números zero.

O acto de Rui Águas, imprudente por reacender um incêndio que já fora extinto (Sá Pinto seguiria viagem para Alvalade, de viagem até Marrocos), viria a ser um dos mais citados pela defesa do jogador. A selecção treina-se com Artur Jorge molestado na face esquerda do rosto. No fim da sessão, as primeiras reacções oficiais aos acontecimentos. Alberto Silveira, vice-presidente da FPF para as Seleções, dá o mote da revolta e considera a agressão como “um dos acontecimentos mais graves da história do futebol português”.

O Sporting não reage. De imediato, queremos dizer. O presidente José Roquette só quer falar sobre o assunto depois de abordar Sá Pinto. A federação, essa sim, suspende o jogador por tempo indeterminado, socorrendo-se dos regulamentos da FIFA. E cria uma comissão de inquérito, para a qual o Sporting indicaria o nome de Silva Resende. Apesar de tudo, a Comissão Disciplinar da Liga suspende Sá Pinto preventivamente de todas as competições oficiais, ameaçando com castigo de 1 a 6 anos. A CD afirma ainda que tinha competência para decidir, embora o Conselho de Justiça da FPF não fosse da mesma opinião. A partir de então, 4 Abril 1997, o Sporting passa a jogar sob protesto. A 21 Abril, o CJ da FPF considera sem efeito a decisão da CD da Liga, o que permite ao jogador o regresso aos relvados e provoca a demissão em bloco de cinco juízes da CD da Liga, presidente António Mortágua incluído.

Um dia antes de voltar à competição, nos ¼ da Taça de Portugal, na Maia (sim, Sá Pinto faz seis jogos até final dessa época), a federação dispensa o jogador até fim da campanha para o Mundial-98, medida independente das eventuais sanções disciplinares do CD da FPF. Passam-se uns meses, chega o Verão. A 13 Junho 1997, só uma única dúvida assalta o CD da FPF: um ano ou cinco meses de suspensão, estando em causa a prova de que Sá Pinto fora provocado por Artur Jorge antes da agressão. Dúvida geral também há quanto ao âmbito da pena. Ou seja, se teria validade apenas em Portugal ou também no estrangeiro.

A questão faz tanto sentido que, a 1 Julho, Sá Pinto assina contrato com a Real Sociedad por quatro temporadas (700 mil contos, equivalentes a 3,5 milhões de euros), com a indicação de que o acordo perderia validade caso o castigo tivesse abrangência internacional. Dez dias depois, o CD da FPF profere a sentença: um ano de suspensão, dez meses pela agressão a Artur Jorge e três meses por injúrias (é retirado um mês ao cúmulo da pena), ao qual seria descontado o tempo em que o jogador acumular suspensão pelo CD da Liga.

Uma semana depois, é apresentado em San Sebastian e os dirigentes bascos acreditam na absolvição. Esse optimismo vai por água abaixo menos de 24 horas depois, quando o clube recebe a comunicação da FIFA (extensiva à liga espanhola) de que a suspensão é válida internacionalmente. A 1 de Agosto, o Conselho de Justiça da FPF confirma, por unanimidade, o castigo de doze meses de suspensão. O seu presidente, Pinto Monteiro, que mais tarde viria a desempenhar o cargo de Procurador-Geral da República, aproveita a ocasião para demitir-se do cargo.

A 19 Novembro 1997, Rui Águas é suspenso por três meses, pena atenuada por altos serviços prestados ao futebol português. Anos mais tarde, já dentro do século XXI, Artur Jorge desistiria da queixa em tribunal contra Sá Pinto. Passam os anos e a silly season continua a fazer o seu caminho na selva do futebol incivilizado.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)