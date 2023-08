A liga saudita: uma decorrência natural do futebol capitalista

Share this with email

Às vezes, parece que aqueles clubes centenários (o Benfica, o Porto, o Liverpool, o Barcelona), que nos habituámos a chamar nossos (até crescemos naquele bairro, nas Antas ou em Anfield), ainda existem como nós os imaginámos.

Mas há muitas décadas que, integrados no mercado mundial das transferências, dos mega agentes, das grandes estrelas, na Champions milionária da UEFA, das Ligas-Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), o mundo do futebol-espectáculo e das transmissões televisivas 24/7 destruiu o futebol-associativo dos jogos ao domingo à tarde, em família.

Também nós nos tornámos mais fãs globais que em adeptos locais, quase sem disso nos darmos conta. O futebol está hoje transformado numa telenovela que consumimos diariamente num canal durante 24 horas: há sempre um jogo à nossa espera quando regressamos a casa, do Belize à Inglaterra, da Champions à Concacaf, entretenimento total e permanente, com um golo de redenção.

O facto de os grandes clubes europeus não pertencerem hoje aos seus sócios mas aos seus accionistas é apenas uma fracção da mudança que os últimos 30 anos trouxeram ao futebol. Hoje, o Liverpool é de uns americanos; o Chelsea foi do russo Abramovich, agora é de uns americanos, o Newcastle é de uns sauditas, o PSG de uns qataris. Em Portugal, já há fundos americanos nas SAD do Estoril, Casa Pia e Estrela da Amadora; o Famalicão tem dono israelita, e o Portimonense, brasileiro; o Vizela teve dono de Hong Kong, agora malaio; o Vitória de Guimarães tem fundos egípcios; e um espanhol-luxemburguês detém a maioria do capital do Boavista.

Temos assistido assim a uma total americanização do futebol europeu, num processo só aparentemente “contido” pela UEFA. O controlo que a UEFA ainda exerce parece até ter impedido ligas fechadas só com clubes de elite, como já acontece em vários desportos nos EUA, mas o dinheiro dos direitos de transmissão é tanto que vai cedendo ao mercado, desvirtuando cada vez mais a competição. Viu-se quando transformou a Taça dos Campeões Europeus na Champions, em que ser campeão num país periférico deixou de dar direito a participação automática; tem-se visto de cada vez que introduz mudanças nos grupos da Champions ou nos Campeonatos Europeus, determinando que nunca duas selecções “sem interesse comercial” se defrontem numa final. No fundo, a UEFA espectacularizou o desporto e transformou-o numa máquina de fazer dinheiro. Nós, entretidos, pagámos.

O burburinho à volta das contratações multimilionárias da Liga Saudita, que este Verão gastou mais com jogadores do que quase todas as principais ligas europeias, é portanto bastante hipócrita. Recapitulando: numa política de “soft power” instigada pelo príncipe saudita de diversificação da economia ultra-dependente do petróleo para investimento no desporto (e turismo), o Estado saudita decidiu fazer o que o Guardian chama de “sportswashing”. O jornal britânico acusa os sauditas de estarem a “desviar as atenções” das violações de direitos humanos no Golfo, para nos entreterem com o futebol-espectáculo. Não é isso a que temos assistido impávidos na última década, entre as contratações milionárias da Liga Espanhola e da Premier League, enquanto deixamos que milhares e milhares de migrantes se afoguem nas nossas largas costas?

Os sauditas criaram um fundo de investimento soberano (PIF) para gerir os quatro grandes clubes do país: o Al Ittihad (onde joga o internacional francês Benzema), o Al Hilal (que comprou Neymar ao PSG), o Al Nassr (que trouxe Ronaldo do Man United), e o Al Ahli são agora corporações do fundo PIF que, com 600 mil milhões de dólares, detém 75% de cada um destes clubes.

No podcast da The Athletic, Adam Crafton explicava que os sauditas não se vão ficar por aqui, como vimos quando compraram o Newcastle ou no seu investimento no boxe: “A Arábia Saudita está interessada em basicamente todos os jogadores famosos com mais de 30 anos, ao que parece, é o alvo deles no momento: querem grandes nomes, querem destaque, querem jogadores que chamem a atenção.”

Querem espectáculo, portanto. Algo com que se têm deleitado nas transmissões televisivas à distância nas últimas décadas. Mas como grandes capitalistas, os sauditas perceberam que podiam montar “em casa” o espectáculo em que a UEFA transformou, nos últimos 30 anos, o futebol. Para quê comprar o Newcastle e ver a Premier League no sofá, se posso investir em vários Newcastles e vê-los jogar no estádio mesmo aqui em Jedá ou Riade? Para quê pagar direitos televisivos à UEFA para assistir à Champions, se posso cobrar para que todo o mundo veja a Liga Saudita quando aqui estiverem o Neymar, o Ronaldo, o Benzema e os que se juntarem?

Toda a conversa sobre se a Liga Saudita vai “ter qualidade” ou “interesse” é no mínimo curiosa. Os comentadores da The Athletic britânica dividem-se entre o ressentimento (“não vão conseguir”), o “ataque aos valores” ou à identidade do “futebol europeu” (como se atrevem?), e o choque da realidade: “Quando a Arábia Saudita decide que quer uma coisa, fá-la. E, normalmente, consegue. É isso que vai acontecer.”

Há dois anos, a proposta da criação de uma Super Liga fechada e exclusiva, composta pelos clubes de elite da Europa, fora das competições da UEFA, foi recebida com indignação e surpresa. A ideia acabou por abortar porque muitos adeptos se revoltaram - e porque a UEFA ameaçou com punições exemplares. Com a Super Liga, entretanto adiada sine die, parecia que a UEFA estava a provar do seu próprio veneno. Mas o anúncio pelo Corriere dello Sport de que a Arábia Saudita quer propor um novo modelo da Champions que permitiria ao campeão saudita participar na competição da UEFA, é a cereja no cimo bolo: ainda vamos assistir à final da Champions em Riade.

É normal que isto nos choque. Mas é importante lembrar que isto se foi normalizando nas últimas décadas, antes de serem os sauditas a fazê-lo. Fomos nós, com este modelo de extracção, acumulação e concentração, que deixámos que o futebol se transformasse – como quase tudo, da soja à tecnologia, da saúde ao ensino - numa commodity. A Liga Saudita é só uma decorrência natural desse processo.

Que fazer? Aplicar sanções aos sauditas ou mudar de canal quando jogar o Al Nassr? Uma chatice, até porque já pagámos a mensalidade do canal da bola no cabo.

No máximo, criticar a Liga Saudita pelo seu “sportwashing” é reconhecer que este é o sistema (capitalismo) que já não estamos dispostos a alimentar e que temos de o desmantelar todo - Ronaldos incluídos. No mínimo, é só um delírio “orientalista” porque um árabe de turbante “nos roubou” uma tradição centenária, “verdadeiramente autêntica” e europeia.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)