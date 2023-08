3 milhões por segundo. 50 gazilibilhões. Infinitos mil

Os números perderam todo e qualquer significado. Chegados a este ponto, os valores são de fantasia e o dinheiro veio direitinho do jogo de Monopólio.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Na terça-feira 25 de Julho, uma equipa de basquetebol, os Boston Celtics, ofereceram a um jogador uma renovação de contrato. O que fez deste novo contrato notícia é que é o maior da história deste desporto: nos próximos cinco anos, Jaylen Brown vai garantidamente receber 277 milhões de euros por encestar uma bola cor-de-laranja dentro de um aro de metal acoplado a uma tabela.

Mesmo para a NBA, 277 milhões de euros (55,4 milhões por temporada, 4,62 milhões POR MÊS, ou simplesmente 6.500 euros POR HORA) é mesmo muito dinheiro, é o recorde de sempre. E o curioso é que Jaylen Brown, um nome pouco conhecido fora do círculo de aficionados, nem sequer é o melhor jogador da sua própria equipa - muito menos do basquetebol mundial. Então porquê oferecer a Brown o maior contrato de todos os tempos, onde ele em cinco anos levará para casa o triplo do que Michael Jordan amealhou em toda a sua ilustre carreira?

A resposta vem por partes. Os preços dos direitos que a NBA exige aos canais televisivos de todo o mundo não param de subir, e esse dinheiro reverte para as equipas e para os jogadores. Os patrocínios são cada vez mais omnipresentes, as camisolas cada vez mais caras, os bilhetes para os jogos ultrapassam facilmente os 100 euros. Mas a verdadeira razão vem já a seguir: os números perderam todo e qualquer significado, não têm qualquer relação com o desempenho ou a realidade.

Mil milhões de euros por um futebolista oferecidos no mesmo dia em que morreu o primeiro futebolista a custar um milhão.

Apenas algumas horas antes de Brown ter assinado o seu novo contrato, a família real saudita ofereceu outro a Kylian Mbappé: 1 bilhão de euros. Mil milhões. Um milhar de milhares de milhares de euros para conseguir que o francês atire uma bola de futebol para dentro de três postes de metal resguardados por uma rede. A oferta inclui: 300 milhões para o PSG - recorde mundial instantâneo, estilhaçando os anteriores, e por amarga ironia feita no mesmo dia em que morreu Trevor Francis, o primeiro futebolista que custou um milhão de libras (mil vezes menos) há apenas quatro décadas; e para o jovem Mbappé, por uma simples época, 700 milhões. 58 milhões por mês. 2 milhões POR DIA. 81 mil euros A CADA HORA, incluindo a dormir.

Esta simples ideia é repugnante. Nojenta. Vulgar. Ética e moralmente tóxica, e tudo isto mesmo antes de considerar a proveniência desse dinheiro e do seu poço de petróleo sem fundo.

Atravessando um estado permanente de crise em que os salários cada vez valem menos; vivendo num mundo que nunca foi tão desigual na História da Humanidade, onde 1% dos humanos detêm 82% da riqueza gerada nos últimos dois anos… como justificar a “situação Mbappé”? Não é preciso mais do que dizer “futebol em 2023” - completamente apodrecido, capturado por interesses inconfessáveis e dinheiro sujo, cada vez mais previsível, vazio e desinteressante. Mas sobretudo, completamente divorciado da realidade económica e financeira. Os números perderam todo e qualquer significado.

A parte mais insuportável? Os idiotas úteis, que saltam a terreiro para defender Brown ou Mbappé porque quem lhes paga é “o mercado” (como se não estivéssemos a falar de dinheiro sujo e de ditaduras cruéis) e eles são “trabalhadores” (como se fossem mineiros de carvão ou serventes de pedreiro). Roubam palavras-chave e conceitos para tornar a luta pela justiça social em nada mais que uma palhaçada e, muito sinceramente, já não há qualquer pachorra. Preciso de férias.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)