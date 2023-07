"Voltei do inferno". Ator Jamie Foxx reaparece após quatro meses de silêncio

"Não queria que me vissem com tubos a sair do meu corpo a tentar perceber se me ia safar", explicou o ator.

O ator americano Jamie Foxx, que está em convalescença depois de ter sido hospitalizado em abril, surgiu pela primeira vez em meses nas redes sociais a mostrar que está funcional.

Num vídeo publicado no Instagram na sexta-feira (a primeira aparição pública desde o problema de saúde), o ator brincou com as especulação sobre o seu estado de saúde: "Algumas pessoas disseram que fiquei cego, mas como podem ver, os meus olhos funcionam perfeitamente".

No entanto, não deixou de enfatizar que têm sido meses desafiantes. "Passei pelo inferno e voltei. A minha recuperação também não tem sido isenta de obstáculos", confidenciou, agradecendo aos fãs pelo apoio e à família pela discrição.

"Não queria que me vissem com tubos a sair do meu corpo a tentar perceber se me ia safar", explicou para justificar o seu longo silêncio. "Mas estou a regressar e a poder trabalhar", disse.

O ator de 55 anos sofreu uma "complicação médica" e foi levado às pressas para um centro médico na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, em abril, onde estava a rodar um filme para a Netflix.

A filha Corinne fez questão de aliviar os rumores um mês depois, assegurando no Instagram que o seu pai tinha "saído do hospital há várias semanas e estava a recuperar".

Jamie Foxx ganhou o Óscar de Melhor Ator em 2005 pela interpretação da lenda da música Ray Charles no filme "Ray".