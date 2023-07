Villa Louvigny vai tornar-se espaço cultural em 2029

Share this with email

O edifício da Villa Louvigny, que já foi casa da RTL e abrigou o Ministério da Saúde, vai ser transformado num espaço cultural, nos próximos anos.

O projeto foi anunciado em conferência de imprensa esta segunda-feira, 17, pela ministra da Cultura, Sam Tanson, e o ministro das Obras Públicas, François Bausch, e vai contar com reativação do grande auditório dos anos 1950, do antigo estúdio, um novo restaurante e um palco exterior.

O objetivo é manter grande parte da estrutura já existente, com acréscimos pontuais de segurança como "uma escada de incêndio, um elevador para os bombeiros, no exterior da torre ou uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, instalada na entrada principal".

Considerado monumento nacional desde 2018, o edifício vai albergar um espaço cultural "dedicado à criação, produção e experimentação cultural, ao mesmo tempo em que oferece espaços de ensaio para as artes cénicas (música, dança, teatro e circo)", garantiram os ministérios em comunicado.

O local vai também passar a ser a sede do Conselho das Artes (Kultur | lx - Arts Council Luxembourg), para além de ter escritórios de coworking para federações e redes culturais profissionais.

Segundo o Governo, há uma grande aposta nas energias renováveis, daí a previsão de serem instalados 260 painéis fotovoltaicos com uma potência de 105 kWp, para fazer face à demanda.

O projeto inicial vai custar ao Estado 70 milhões de euros.