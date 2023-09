UHF obrigados a cancelar concerto no Luxemburgo

A banda já não vai atuar, dia 7 de outubro, em Diekirsch, por “incumprimento do acordo”, mas promete regressar em breve. O organizador justifica-se.

Os UHF atuam pela primeira e única vez vez no Grão-Ducado em abril de 2014. © Créditos: Rita Carmo/UHF

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A banda portuguesa UHF anunciou o cancelamento do seu concerto, no dia 7 de outubro, na Maison MusicArt, em Diekirsch, alegando não estarem reunidas as condições para o evento.

A informação foi divulgada, quinta-feira, na conta oficial dos UHF no Facebook, onde o grupo português “lamenta” a situação, e explica os motivos que os levaram a cancelar o espetáculo.

“Porque o responsável da empresa Maison MusicArt não cumpriu o acordo que nos levaria de regresso ao Luxemburgo, vimos informar todos os nossos amigos e fãs que o concerto previsto para o próximo dia 7 de outubro está por nós cancelado”, informam.

“Temos muita pena de não ir atuar no Luxemburgo, mas os pressupostos contratuais não foram assumidos pela organização local e somos obrigados a cancelar”, realça ao Contacto António Manuel Ribeiro, vocalista dos UHF salientando que a decisão foi tomada após a ausência de respostas do organizador.

Este grupo de rock, que celebra este ano 45 anos de carreira, relembra que o seu concerto no Luxemburgo, naquela mesma sala, esteve inicialmente agendado “para o dia 26 de março tendo a Maison Music Art decidido adiar”, conta o vocalista.

Em agosto, os UHF enviaram um email ao responsável para “confirmar a realização do concerto, a 7 de outubro, dando uma semana como prazo de resposta. Como nada nos disseram, tivemos infelizmente de cancelar o concerto”, frisa António Manuel Ribeiro.

Dinheiro do bilhete restituído

Por seu turno, a organização justifica-se. “Atualmente, já não sou proprietário da Maison MusicArt. Infelizmente, a vida no Luxemburgo está difícil para as pessoas e, vendem-se muito poucos bilhetes para os espetáculos. Esta é a razão porque já tivemos de cancelar vários concertos agendados na Maison MusicArt, por não haver público suficiente”, defende ao Contacto Amadeu Gomes, promotor do concerto.

Ler mais:

[vídeo] UHF actuam esta noite pela primeira vez no Luxemburgo

A todos quanto já tinham bilhete comprado para ver os UHF naquela sala de espetáculos de Dierkich, Amadeu Gomes garante que o “dinheiro vai ser restituído, ou pela plataforma de venda de bilhetes, como sempre acontece. Se houver dificuldades eu próprio restituo o dinheiro do bilhete, pois tenho um nome a defender”.

Regresso em breve

Apesar deste concerto ter sido cancelado, António Manuel Ribeiro promete que a sua banda vai regressar ao Grão-Ducado, a curto prazo.

“Já temos outro convite do Luxemburgo e, certamente, vamos atuar, em breve, para os nossos fãs neste país”, anuncia o vocalista dos UHF. A banda atuou pela primeira vez, no Luxemburgo, em abril de 2014, no Kulturfabrik em Esch-sur-Alzette. Agora quer regressar.