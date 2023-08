Tributo a Michael Jackson e uma caminhada sob a lua cheia este fim de semana

Concertos, workshops de arte e uma caminhada noturna pelas ruas da capital. Estas são as nossas sugestões culturais para o fim de semana no Luxemburgo.

Sexta-feira (1), a partir das 17h, na Abadia de Neumünster, na Cidade do Luxemburgo

Les Nuits de Marion

Les Nuits de Marion é o primeiro e único concerto afterwork ao ar livre que combina duas atmosferas num local excecional, harmonizando relaxamento numa área dedicada e um concerto com uma noite de champanhe. Uma experiência de afterwork e música electro-house com um programa de artistas internacionais de renome e o conforto de partilhar tempo com amigos e colegas, acompanhado por food trucks de todos os continentes na Abadia de Neumünster, Património Mundial da UNESCO.

Sexta-feira (1), às 19h, no campus escolar de Roodt-sur-Syre, em Betzdorf

Festival: Michael Jackson Tribute Show Live

Assista a um espetáculo único no Betzfield Open Air, no campus escolar de Roodt-sur-Syre, em Betzdorf. Este anfiteatro natural é um local magnífico e único para descobrir os maiores êxitos de Michael Jackson e dos Jackson 5. Pode assistir ao espetáculo em pé, diretamente em frente ao palco, ou trazer a sua própria cadeira de piquenique ou manta para se sentar confortavelmente no relvado. Pode trazer os seus próprios snacks e bebidas. Os bilhetes custam 15 euros ou 12 para crianças e jovens até aos 16 anos. O festival Betzfield continua no sábado com os espetáculos da artista Stefanie Heinzmann e duas bandas luxemburguesas de rock.

Sexta-feira (1), às 20h, na Place du Marché, em Clervaux

Concerto: Between Shelves

Entre os dias 1 e 5 de setembro, celebra-se a feira de Clervaux, com várias atividades e concertos. Na sexta-feira à noite, a partir das 20 horas, encontre o grupo “Between Shelves”, com música jazz-pop-funk, na Place du Marché. O evento é gratuito.

Sábado (2), às 18h30, no Forum Geesseknäppchen, na Cidade do Luxemburgo

Concerto de comédia musical

Este sábado, vá até ao Forum Geesseknäppchen, na capital, para uma noite agradável de comédia musical com canções da Disney, musicais e muito mais. Um concerto com as estrelas internacionais Mathias Edenborn e Sabine Meyer, acompanhadas ao piano por Philipp Polzin. Não perca a oportunidade de desfrutar de uma noite de boa música. Reserve os seus bilhetes online, pelo preço de 10 euros para crianças e estudantes com mais de 12 anos e 15 euros para adultos.

Sábado (2), das 19h30 às 4h, na Cidade do Luxemburgo

UBS MoonWalker Luxembourg City

Finalmente vamos fazer o que sempre achámos excitante durante a nossa infância: Caminhar à noite. No escuro. Fazer caminhadas. Capturar a natureza com todos os nossos sentidos. Ouvir sons estranhos, respirar o cheiro da floresta, ver as estrelas. O que queríamos fazer quando éramos crianças, agora podemos fazer. Torne-se um MoonWalker e faça o seu percurso sob a lua cheia, este sábado, entre as 19h30 e as 4 horas da manhã, pelas ruas da Cidade do Luxemburgo. Os preços dos bilhetes variam entre os 12 e os 46 euros, consoante a distância do percurso.

Domingo (3), às 10h30, no Casino Luxembourg, na capital

Workshop: Arte de protesto e identidade corporal

Neste workshop, os participantes irão explorar o tema desafiante da identidade corporal através da arte de protesto. Sob a orientação de Saba Sanjarani, designer gráfica e ativista do movimento feminista Women, Life, Freedom no Irão, os participantes poderão explorar diferentes métodos de criação de desenhos artísticos e com impacto. O workshop irá decorrer este domingo, das 10h30 às 16h30, no Casino Luxembourg – Fórum de Arte Contemporânea, na capital.